Espumantes mais frutados, de R$ 57 a R$ 360, para brindar o Ano-Novo

O método charmat de elaborar espumantes sempre foi uma espécie de patinho feio. Sem o romantismo do chamado método clássico, no qual a segunda fermentação, dentro da garrafa, resulta em borbulhas pequenas e em ricas notas de fermentação, ele conquistou espaço primeiro pelo seu custo. Feito o investimento inicial nas autoclaves, tanques fechados no qual o vinho-base se transforma em espumante, ele é bem mais barato e prático do que realizar a segunda fermentação nas garrafas todos os anos.

Mais: chamados de autoclave, palavra que remete mais a uma grande indústria do que ao glamour dos vinhos, seus tanques tornam mais prático elaborar um espumante. Mas, em geral, a bebida resulta em borbulhas maiores, nem sempre integradas ao vinho, e suas notas tendem a ser mais frutadas. É um estilo próprio, que faz sucesso aqui no Brasil, e é também o método utilizado para a elaboração dos proseccos.

Na degustação, alguns charmats, surpreendentemente, poderiam passar bem por um método clássico, pelos seus aromas e visual Foto: LEO MARTINS

Mas que também surpreende, como mostra esta degustação às cegas (realizada sem que se soubesse que bebida corresponde a que rótulo). Alguns charmats poderiam passar bem por um método clássico, pelos seus aromas e visual. Sinal de que a complexidade dos charmats está crescendo e que os produtores estão investindo mais na qualidade dos seus vinhos-base (como são chamados o vinho que resultou da primeira fermentação).

Muitos recorrem ao apelidado charmat longo, indicando que a bebida ficou um tempo maior (nem sempre revelado) nos tanques. No charmat, não raro, a bebida está pronta com menos de um mês de autólise, como é chamado este contato da levedura com o vinho. Em Champanhe, as leveduras (ou o que restou dela) devem ficar pelo menos 15 meses em contato com o líquido, o que lhe dá complexidade.

Os jurados: Rodrigo Lanari, Suzana Barelli e Felipe Campos. Foto: LEO MARTINS

Confira a seguir o resultado da prova. Os 18 espumantes foram provados às cegas por Felipe Campos, professor da escola The Wine School, por Rodrigo Lanari, dono da consultoria Winext; e por Suzana Barelli, colunista de vinhos do Paladar. Os espumantes seguem um ranking de qualidade, em cada uma das categorias.

Os destaques do Brasil

Chandon Excellence Brut (Garibaldi, Brasil) Estreando o novo rótulo, o espumante premium da Chandon é elaborado apenas com chardonnay e pinot noir. De cor dourada e perlage fino, traz complexidade nos aromas, com notas de damascos e frutas secas. Tem textura cremosa e boa persistência, em um estilo que lembra o método clássico da elaboração dos espumantes. Tem 12% de álcool. R$ 212,90, na Chandon. Aracuri Chardonnay Natural Brut (Campos de Cima da Serra, Brasil) Apenas a chardonnay dá origem a este espumante de borbulhas maiores e abundantes, resultado de um período de quatro meses de autólise. No aroma, se destaca por uma nota de carambola, mesclada com frutas brancas. No paladar, tem corpo leve, é muito equilibrado e com bom frescor. Tem 12,5% de álcool. R$ 104, na Vinhos e Vinhos. Estrelas do Brasil Riesling Itálico Extra Brut (Bento Gonçalves, Brasil) Elaborado apenas com a riesling itálico e com quatro meses de autólise, apresenta cor amarelo claro, com muitas e pequenas borbulhas. Nos aromas, tem notas de frutas brancas, mescladas com um toque de sálvia e outro de própolis e marmelo. De corpo leve, com boa persistência, em estilo bem seco e fresco. Tem 12,5% de álcool. R$ 65, na Estrelas do Brasil. Lona Brut Rosé (Garibaldi, Brasil) Um rosé de respeito, de cor rosada bem clara e borbulhas pequenas, elaborado com 60% de pinot noir e 40% de chardonnay. Nos aromas, traz notas de amêndoas torradas, com um toque mais oxidativo, para quem gosta deste estilo. No paladar, tem notas de leveduras, indicando uma autólise mais longa (na verdade são seis meses). Para quem quer provar um espumante diferente, com personalidade. Tem 12% de álcool. R$ 79,90, na Confraria dos Bacanas.

As novidades

Casa Perini Vintage Brut Barricado 2022 (Farroupilha, Brasil) Neste espumante que está chegando ao mercado, 20% do vinho base amadurece por dois meses em barrica de carvalho antes da segunda fermentação. É elaborado apenas com a chardonnay, tem pequenas borbulhas, cor amarelo bem claro, notas cítricas e de frutas brancas mescladas com ervas, tomilho. No paladar, traz textura cremosa, é mais encorpado, com frescor marcado. Tem 12% de álcool.R$ 129,90, na Casa Perini. Ponto Nero Cult Nature (Garibaldi, Brasil) Elaborado com riesling itálico, chardonnay e pinot noir, o nature é o lançamento deste final de ano, que completa a linha do Ponto Nero. Quase incolor na taça, com borbulhas maiores e abundante, apresenta aromas de abacaxi, pera, maça branca e um toque floral. Corpo leve, com frescor. Tem 12% de álcool. R$ 79, na Casa Valduga.

Os proseccos

Prosecco Mionetto DOCG Superiore Rive di Santo Stefano Brut (Valdobbiadene, Itália) De cor amarelo claro, borbulhas maiores e abundantes, traz notas muito florais e um toque frutado de maças e peras, revelando o estilo prosecco. No paladar, tem corpo leve, com boa textura e um final mais docinho. Tem 11% de álcool. R$ 360, na Freixenet. Bosco Di Gica Brut (Valdobbiadene, Itália) Em Valdobbiadene, a Adami elabora este prosecco superiore com 95% de glera e 5% de chardonnay. De cor verdeal, com muita espuma, destaca-se pelas notas de frutas brancas e pelo toque floral. Bem elaborado, com corpo leve e com leve dulçor no final de boca. Tem 11% de álcool. R$ 264, na Mistral. Freixenet Italian Rosé (Vêneto, Itália) Blend das uvas glera e pinot noir, este prosecco rosado vem na garrafa mais bonita da degustação (que deve ser reaproveitada). Tem borbulhas pequenas e notas mais delicadas de morangos e framboesas, com leve sensação de doçura no nariz. Leve, é equilibrado no paladar, entre as notas de acidez e o dulçor. Tem 11% de álcool. R$ 139,90, na Freixenet. Villa Sandi Millesimato 2021 (Valdobbiadene, Itália) Elaborado apenas com a uva glera, passa quatro meses em contato com a levedura. Tem cor amarelo claro e muitas borbulhas. Nos aromas, notas intensas de maça verde mais acida. Corpo leve, fresco. Tem 11% de álcool. R$ 186, na Grand Cru.

