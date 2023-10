O Licor Creme de Cassis, da empresa catarinense Schluck Licores, recebeu seis medalhas de ouro no Concours Mondial de Bruxelles. O resultado da edição de 2023, que avaliou 2.383 bebidas, foi divulgado nesta segunda-feira (9).

A empresa de bebidas sediada em Blumenau (SC) recebeu duas Grand Gold (categoria que está acima de ouro, com notas acima da média) e quatro ouros comuns. O Licor Creme de Cassis também é o único licor brasileiro na lista das 18 revelações do concurso. Este título é entregue às bebidas que, depois de uma nova avaliação entre todas as premiadas com Grand Gold, apresentam “qualidade inquestionável”.

Outro licor da Schluck também foi premiado com a medalha Grand Gold: o Kaffee Likör, preparado a partir de cold brew (café extraído a frio) com grãos de café especial da Serra do Caparaó, na divisa do Espírito Santo e Minas Gerais.

Licor Creme de Cassis Foto: Schluck Licores

Para Mário Manze Neto, diretor da Schluck, este reconhecimento internacional coroa os 45 anos de história da marca no mercado de licores. “Entre os premiados temos produtos que valorizam itens com terroir, sejam frutas ou itens que, mesmo nos seus processos, prezam pelo cuidado artesanal”, comenta.

O licor Bier Likör Dunkel, produzido com cerveja artesanal, também foi condecorado com uma medalha de ouro. O Licor Creme de Chocolate com Avelã, o Licor de Banana e o Kirche Likö fecharam a premiação com mais três medalhas douradas.