Nunca foi tão fácil se deliciar com uma bela gin tônica no bloco de Carnaval. Com essa época de festa se aproximando, nós te contamos quais as melhores “GTs” para você apostar na hora da folia. Em fevereiro de 2020, a repórter de Paladar, Renata Mesquita, reuniu especialistas no drinque, entre bartenders, jornalistas e fãs da bebida, para eleger a melhor de todas.

Muito prática, essa versão do drinque é perfeita para consumir em qualquer situação. Seja festejando na praia, em parques, festas ou no bloco de rua. Marcos Lee, consultor e sócio da marca de tônicas 202, comenta que não é apenas a facilidade desse tipo de bebida que se destaca, mas também o padrão de qualidade que ela traz. “Muitas vezes, em grandes eventos os bartenders não têm tanta experiência e têm pressa no preparo dos drinques. Nesses casos, a versão na lata entrega não só praticidade, como padrão”, afirma.

Confira o ranking de Paladar e tin tin!

1° lugar: Tanqueray

Com 6,5% de teor alcoólico, este drinque disponível em lata ou garrafa foi eleito campeão pelos jurados, que a avaliaram como sendo o que mais se aproximou de uma gin tônica “de verdade” em termos de sabor. No Pão de Açúcar Online, a garrafa de 275 ml sai pelo valor de R$ 20,99 e a lata por R$ 13,90, no site do Carrefour.

Easy Booze

Também uma bebida considerada pelo júri como de amargor agradável, destaca-se como levemente adocicada e com sabor floral e de anis bem presente - caracterizando-a como um drinque de mais personalidade comparado ao primeiro colocado. Apresenta 8% de álcool. No site do Oba Hortifruit Online, a lata com 269 ml sai por R$8,99.

Skol Beats GT

Apesar da popularidade nas ruas, esta bebida da Ambev foi considerada um “refrigerante bem docinho” por um dos jurados. Com 7.9% de álcool, foi analisado como um drinque pronto que não remete de fato à gin tônica original. Você pode comprá-lo em lata ou em garrafa long neck em qualquer mercado, no Pão de Açúcar Online, a lata sai por R$ 4,99 e a garrafa por R$ 8,29, ambas com 269ml.

Flowers Gin

Com mais jeito de refrigerante de limão, essa bebida pronta não tem o sabor do drinque original. Muito doce, não traz o amargor característico da gin tônica. Apesar disso, é gostoso e, mesmo com 7,9% de teor alcoólico, o álcool fica quase que imperceptível. A lata de 269 ml sai a R$ 6,95 no site do Empório Frei Caneca.

Jurados