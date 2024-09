O “cafezinho” de cada dia é consumido ao redor do mundo em concentrações, sabores e métodos de extração diferentes. Segundo Ensei Neto, especialista em café e colunista de Paladar, o jeito de fazer café preferido dos brasileiros é “o bom e velho filtrado”. E isso inclui os diversos tipos de coagem. Quanto ao sabor, em média, o paladar do brasileiro pede um café encorpado e com pouca acidez, características encontradas desde o café tradicional até o café gourmet e especial.

No caso do método de coagem, nas cidades de interior e nas regiões Norte e Nordeste, por exemplo, o queridinho é o coador de pano. No entanto, a partir dos anos 1970, o café coado com filtro de papel começou a ganhar espaço no Brasil, sendo hoje o método preferido. Mas e o café espresso? Calma, ele também está entre os prediletos do brasileiro, mas ele é bem mais presente quando o consumo se dá em restaurantes e cafeterias.

Pensando mundialmente, as diferentes culturas tornam o gosto pelo café variado, inclusive dentro do próprio continente. Entenda abaixo quais são os cafés preferidos na Europa, Ásia e em partes da América do Norte.

Qual é o café preferido na Europa?

Na Itália e em parte da França, os cafés concentrados e intensos são os mais procurados. Em relação às formas de fazer, o café espresso e o café feito em cafeteira italiana são os mais populares. Já os países nórdicos (Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia), têm um gosto pelos cafés filtrados e espressos com grãos de torra mais clara.

Qual é o café mais consumido na Ásia?

Como a tradição asiática é mais voltada ao consumo de chá, a delicadeza e o equilíbrio são fatores essenciais no café da Ásia. Para os japoneses, os cafés filtrados com torra média e concentração de 7 g/100 ml são a sensação. Eles preferem uma bebida mais encorpada e doce no paladar. Os chineses também preferem cafés filtrados.

Já no caso do Extremo Oriente (parte da China, Japão, Coreia do Norte, Mongólia, Coreia do Sul e Taiwan), há clara preferência por cafés encorpados e de toque aveludado na boca, com um bom equilíbrio em relação à acidez.

No caso da Coréia, o Dalgona Coffee, café cremoso com espuma de café solúvel, também é um queridinho.

Qual café as pessoas mais tomam nos Estados Unidos e no Canadá?

Conhecido por seu café “Americano”, que tem uma concentração mais baixa do que os tradicionais brasileiros, os Estados Unidos e o Canadá trocaram, mais recentemente, a bebida mais diluída com 5,5 g/100 ml por uma concentração de 6 a 6,5 g/100 ml, principalmente no Noroeste (Washington e Oregon) e Nordeste (Nova Iorque e arredores). Apesar disso, o espresso também segue firme nas preferências estadunidenses, sendo o predileto de muita gente no Nordeste e na Costa Oeste.