Além de ser altamente nutritivo e oferecer vários benefícios para a saúde, o inhame pode ser aproveitado de diferentes maneiras na culinária. Além de algumas receitas práticas de inhame, como uma sopa e um doce tipo ‘Danoninho’ de inhame, que já são sucesso em Paladar, fomos buscar mais opções pra você.

A seguir, separamos algumas receitas simples e fáceis, com ingredientes que você provavelmente já tem em casa, para você aproveitar todos os benefícios do inhame.

Benefícios do inhame

Inhame Foto: Cristiane Furtado/Adobe Stock

Entre os benefícios apresentados pelo inhame, o controle da pressão arterial é um dos destaques. A presença em volume interessante de potássio nesse vegetal é a característica que o faz ter essa contribuição positiva para o corpo.

Você pode conferir o link abaixo para ver todos os benefícios do inhame para a saúde e dicas para construir uma alimentação saudável com esse ingrediente.

Chips de inhame na Air Fryer

Chips de inhame Foto: Thaís Barca

Os chips de inhame feitos na air fryer são boas opções para quem quer preparar um snack rápido e nutritivo, mas também é possível aproveitar a receita como acompanhamento de refeições. Veja as dicas e o passo a passo dessa receita saudável clicando no link abaixo.

Pão de queijo de inhame

Pão de queijo de inhame. Foto: Ligia Skowronski

Feito com parmesão, ricota fresca, inhame e alguns outros ingredientes, essa receita fácil de pão de queijo com inhame é uma boa opção para o lanche da tarde. A inclusão do inhame na massa dá textura para a receita, sem deixá-la pesada.era receita fácil é ideal para que busca boas opções para manter uma alimentação saudável.

Inhame refogado

Receita prática de inhame refogado com legumes. Foto: Thaís Barca

Esse ingrediente também funciona muito bem ao lado de outros vegetais. A sugestão é preparar um refogado com abobrinha, cenoura e alho poró, mas vale exercitar a criatividade na cozinha e incluir outros ingredientes e escolher com o que parear a receita - uma boa sugestão é o arroz branco.

Purê de inhame

Purê de inhame cremoso. Foto: Thaís Barca

Uma receita fácil e rápida de purê de inhame, pensada especialmente para uma dieta mais saudável. O inhame preparado como purê fica cremoso e não precisa de muitos outros ingredientes para ficar perfeito.

Sucos com inhame

Receita de suco de inhame com laranja Foto: Thaís Barca

O inhame também pode ser aproveitado em sucos saudáveis e super fáceis de preparar. Pela presença de carboidratos complexos e fibras no ingrediente, esses sucos são um pouco mais grossos, quase como vitaminas.

Veja quais foram algumas combinações que escolhemos:

Suco de inhame com laranja

Suco de inhame com limão

Suco de inhame com maçã