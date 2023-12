A Dra. Thaís Barca, nutricionista esportiva e funcional da Clínica CliNutri, explica que o suco verde, popularmente conhecido como “suco detox”, apresenta ingredientes que trazem benefícios à saúde, como vitamina K, ferro e cálcio, muito presentes em folhas verdes escuras. As frutas e vegetais, ricas em fibras e antioxidantes, têm o papel de melhorar a saúde intestinal e a pele, respectivamente. A vitamina C das frutas cítricas, por sua vez, fortalece o sistema imunológico.

Alguns ingredientes também benéficos são gengibre (gingerol), hortelã (compostos fenólicos), cúrcuma (curcumina) e canela (cinamaldeído), com compostos bioativos que modulam o sistema imunológico e tem efeitos antioxidantes. Para se hidratar mais, utilizar pepino e salsão, muito ricos em água, é uma ótima opção. Para colocar em prática as dicas, a nutricionista dá três receitas de suco verde para fazer em casa!

Suco verde clássico

Suco verde clássico Foto: Thaís Barca

O mais tradicional de todos, esse suco verde leva couve e pode ser feito com água de coco ou normal. Rico em vitamina, ferro e cálcio, devido à folha verde escura da couve e também grande fonte de antioxidantes, com a presença do gengibre, o toque especial da receita.

PUBLICIDADE

Confira a receita

Suco verde com maçã, abacaxi e ameixa

Suco verde com maçã, abacaxi e ameixa Foto: Thaís Barca

Com água bem gelada, frutas diversas e o toque verde de hortelãs e couve, esse suco verde é ótimo para a saúde intestinal, uma vez que é rico em fibras. Além disso, as frutas dão suculência e fornecem hidratação e diversas vitaminas para o corpo.

Confira a receita

PUBLICIDADE

Suco verde com linhaça e cúrcuma

Suco verde com linhaça e cúrcuma Foto: Thaís Barca

Mix de folhas verdes escuras, linhaça, cúrcuma e até aloe vera são apenas alguns dos oito ingredientes desse suco verde completão e excelente para desinflamar e fornecer muitas vitaminas para o organismo.

Confira a receita