A aveia é um ingrediente super versátil, presente em muitos preparos, desde mingaus e bolos até granolas e panquecas. Além de ser essencial em diversas receitas, a aveia se destaca por seus benefícios.

Rica em fibras, proteínas, ferro e magnésio, a aveia é uma verdadeira aliada da saúde. Ela ajuda a manter o sistema digestivo em dia, reduz o colesterol e promove a saciedade, auxiliando no controle do peso.

Você pode encontrá-la de várias formas: farinha de aveia, que adiciona um toque especial a pães e bolos; leite de aveia, uma alternativa vegetal ao leite convencional; e flocos de aveia, ideais para mingaus e granolas. Com tantas opções, a aveia é uma escolha prática e nutritiva para suas refeições e lanches.

Separamos 7 receitas fáceis com aveia para incluir na sua rotina. Confira as receitas:

Bolo de aveia com frutas

Bolo de banana, maçã e aveia Foto: Thaís Barca/Arquivo pessoal

Um bolo saudável, sem açúcar e sem lactose, feito com aveia e frutas. Nessa receita, o doce natural das frutas deixa o bolo muito saboroso.

Veja receita

Pizza saudável

Pizza de aveia Foto: Thaís Barca/Arquivo pessoal

Quer uma pizza que não atrapalhe sua dieta? Essa receita de pizza saudável é perfeita. A massa feita com aveia fica crocante, criando a base ideal para você adicionar o recheio de sua preferência e aproveitar.

Veja receita

Frango empanado com aveia

Frango empanado com aveia Foto: Thaís Barca/Arquivo pessoal

Frango crocante e delicioso, empanado com aveia. Se você usar a airfryer, ele fica ainda mais crocante. Uma receita saudável e muita saborosa.

Veja receita

Panqueca salgada de aveia

Panqueca salgada de aveia Foto: Thaís Barca/ Arquivo pessoal

Quer um lanche rico em proteínas? Essa panqueca salgada com aveia é a melhor receita. Com os benefícios da aveia, você pode torná-la ainda mais proteica ao adicionar carne, frango ou ovo no recheio.

Veja receita

Cookies de aveia e banana

Cookie de banana e aveia Foto: Thaís Barca/Arquivo pessoal

Um cookie de aveia delicioso, prático e rápido, perfeito para seu lanchinho da tarde, feito com apenas 4 ingredientes.

Veja receita

Farofa de aveia crocante

Farofa de aveia salgada Foto: Thaís Barca/Arquivo pessoal

Farofa ou granola salgada é uma receita fácil e deliciosa, feita com aveia e uva-passa, rica em nutrientes. Ela adiciona crocância às refeições e é muito simples de preparar.

Veja receita

Pão de aveia e parmesão

Pão de aveia e parmesão Foto: Thaís Barca/Arquivo pessoal

Receita prática de um delicioso pãozinho com aveia e queijo parmesão, pronto em poucos passos. Perfeito para o café da manhã.

Veja receita

Como inserir aveia em seu dia a dia?

Tire suas dúvidas sobre como consumir aveia, descubra a quantidade diária recomendada e veja outras receitas com aveia no link.