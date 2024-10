7 receitas práticas com iogurte

O iogurte é aquele ingrediente curinga que muita gente tem na geladeira e pode transformar qualquer receita. Super versátil, ele vai bem no café da manhã, em lanches rápidos, e até em pratos principais e sobremesas. Além de ser uma delícia, o iogurte traz vários benefícios para a saúde: é rico em proteínas, cálcio e probióticos, que ajudam na digestão. Com ele, você pode preparar desde molhos cremosos para saladas até sobremesas leves e refrescantes, sem complicação. Seja natural, desnatado ou grego, o iogurte é um verdadeiro aliado na cozinha. Confira 7 receitas com iogurte:

Mousse de maracujá com iogurte

Mousse de maracujá com iogurte Foto: Edvânia Soares/ Arquivo pessoal

A mousse de maracujá com iogurte é a escolha perfeita para quem quer uma sobremesa fácil e leve. Ao substituir o creme de leite pelo iogurte, você garante uma textura super cremosa e ainda dá um toque saudável à receita, sem perder aquele sabor incrível do maracujá.

Veja receita

Pão de iogurte

Pão de iogurte Foto: Edvânia Soares/ Arquivo pessoaL

O pão de iogurte é uma opção prática e saudável para quem quer um lanche nutritivo. O iogurte deixa o pão macio e saboroso, além de ser rico em fibras. O melhor de tudo? É facinho de fazer. Você pode dar seu toque especial, adicionando ervas, sementes ou pedaços de frutas.

Veja receita

Pudim de iogurte

Pudim de iogurte Foto: Helena Rubano/Divulgação

O iogurte no pudim traz acidez e cremosidade de um jeito irresistível. Ele deixa o pudim com uma textura super suave e ainda adiciona um toque ácido que equilibra o sabor doce. Esse pudim é perfeito para quem busca uma sobremesa leve e saborosa.

Veja receita

Barrinha de cereal com iogurte

Barrinha de maçã Foto: Ana Bacellar/ Na cozinha da Helô

Nesta receita, o iogurte acompanha aveia e maçã. É uma opção fácil, deliciosa e cheia de texturas. Fica ótima no café da manhã com frutas frescas e iogurte, ou como lanche a qualquer hora. A receita usa castanha-do-Pará, mas você pode variar com outras castanhas ou até com frutas secas como uva-passa, ameixa e damasco.

Veja receita

Bolo de iogurte

Bolo de limão com iogurte Foto: Ana Bacellar/Na Cozinha da Helô/Divulgação

Um bolo fofinho e molhadinho, perfeito para qualquer hora do dia. O iogurte traz um toque especial e garante uma textura leve, com um sabor que sempre faz sucesso. E para completar, a receita de bolo vem com uma caldinha de limão deliciosa para acompanhar.

Veja receita

Picolé de iogurte e morango

Picolé de morango caseiro da chef Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Fazer picolé é fácil. A dica da Heloisa Bacellar, do Na Cozinha da Helô, é usar morangos frescos ou congelados, mas com capricho. Se os morangos forem sem graça, o picolé fica só na cor, sem o sabor. A chef até sugere dobrar a receita para garantir estoque no freezer de tão bom que fica o resultado.

Veja receita

Molho de iogurte para salada

Molho de iogurte para salada Foto: Edvânia Soares/ Arquivo pessoaL

O molho de iogurte para salada é uma opção leve e deliciosa que traz um gostinho especial para suas refeições. Super fácil de fazer, ele combina com qualquer tipo de salada, adicionando uma cremosidade sem deixar pesado. O iogurte dá um toque refrescante, perfeito para saladas frescas e crocantes.

Veja receita