Em época de festas de final de ano, por qualquer mercado que você ande, encontra sempre prateleiras repletas de panetones e chocotones. Enquanto o espírito natalino está no ar, tudo faz sentido, depois que ele passa, as diversas caixas coloridas que sobraram ganham precinhos mais camarada para dar conta de eliminar estoques já que várias pessoas se cansam de comê-los depois das festividades. Além disso, certamente já deve ter tido alguma vez que sobrou panetones e chocotones abertos em sua casa e você não sabia o que fazer com eles.

Porém, isso não precisa ser um problema. A chef e professora de gastronomia da Anhembi Morumbi, Taila Cerqueira, ensina a reutilizar o panetone e o chocotone, transformando-os em doces repaginados, com um gostinho totalmente diferente, que, possivelmente irão conquistar seu coração e você nunca mais irá desperdiçar as sobras que ficam no fundo do armário.

Chocotone bites

Faça o chocolate derretido, corte o chocotone em quadradinhos, molhe no chocolate, leve para gelar e pronto Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

Nesta seleção, vamos das receitas mais simples até as que possuem mais passo a passo, mas não se preocupe, a profissional as criou para facilitar sua vida, então aqui, você não vai encontrar nenhum preparo mirabolante, mas todos saborosos e que vão te dar vontade de repetir. A nossa primeira é o chocotone bites. Faça o chocolate derretido, corte o chocotone em quadradinhos, molhe no chocolate, leve para gelar e pronto. A receita rende em torno de 20 unidades.

Alfajor de chocotone

Ficou com água na boca? Então veja o passo a passo e reutilize seu chocotone da melhor forma para esta sobremesa Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

Tão simples quanto à anterior, este alfajor leva duas camadas de chocotone, uma colherada generosa de doce de leite e muito chocolate. Ficou com água na boca? Então veja o passo a passo e reutilize seu chocotone da melhor forma para esta sobremesa. A receita rende em torno de 10 unidades.

Rabanada de chocotone

Troque o pão pelo chocotone, e faça esta rabanada para quem é fã de chocolate Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

Se você já se deparou com nossa seleção de rabanadas criativas, já conhece essa, mas se não, esta é uma nova forma de fazer rabanada. Em vez do pão, utilize o chocotone e finalize da forma que preferir: mais chocolate, flor de sal, açúcar com canela ou como desejar.

Trufa de panetone

Acreditamos que até quem não goste de panetone, vai adorar - e querer repetir - assim que provar esta trufa de panetone Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

Acreditamos que até quem não goste de panetone, vai adorar - e querer repetir - assim que provar esta trufa de panetone. O recheio é feito de panetone, chocolate branco, licor e creme de leite, que é coberto por uma boa camada de chocolate meio amargo. Vale a pena ver como é feito e prepará-lo em sua casa. A receita rende em torno de 30 trufas.

Pudim de panetone

Um pudim que até certa parte da receita parecerá comum, até que você adiciona o ingredientes especial: panetone Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

Um pudim que até certa parte da receita parecerá comum, até que você adiciona o ingredientes especial: panetone. Se você gosta de pudim e panetone, esta combinação será especial para você. Não deixe de fazer.

