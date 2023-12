Creme de avelã é aquele doce que de colherada em colherada, acaba-se com um pote num piscar de olhos. Em padarias e lanchonetes é fácil encontrar receitas que levam creme de avelã. Sorvete, panqueca, waffle e até o queridinho pão na chapa não ficam de fora da combinação com creme de avelã.

Além das avelãs, claro, o creme leva basicamente cacau, leite e açúcar. Por mais versátil que seja, existem alguns docinhos que casam melhor com o creme de avelã. Confira cinco receitas muito fáceis com creme de avelã para dias corridos, onde um docinho é praticamente indispensável.

Picolé de creme de avelã

Picolé de creme de avelã. Foto: Ana Bacellar

Essa receita fácil de picolé de creme de avelã, da chef Heloísa Bacellar, fica pronta em poucos minutos, sendo necessário esperar um tempo maior apenas para os picolés firmarem no congelador. Você pode usar tanto a Nutella, uma das marcas mais conhecidas, como outras versões mais artesanais do produto.

Confira a receita

Pipoca com creme de avelã

Pipoca com creme de avelã Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

Pipoca é uma alternativa popular e versátil para um lanche, daquelas que combinam com muitos momentos e lugares. É uma delícia para se comer em casa, no cinema, em festas ou mesmo em uma tarde preguiçosa. No entanto, quando adicionamos creme de avelã à receita, a pipoca pode se transformar em algo ainda mais especial e gostoso.

Confira a receita

Milkshake de creme de avelã

Milkshake de Nutella da chef Gabi Junqueira. Foto: Gabriela Junqueira

Como resistir a um milkshake geladinho nos dias de calor? A bebida há muitos anos é febre nas lanchonetes e restaurantes, e vem conquistando o público com novas e saborosas possibilidades e combinações. Essa versão com creme de avelã é uma verdadeira delícia refrescante.

Confira a receita

Brigadeiro de creme de avelã

Brigadeiro de ninho com Nutella Foto: Brigadayros

Procurando aquele docinho de festa delicioso? O brigadeiro de ninho com Nutella pode ser o doce perfeito. Feito com brigadeiro de panela de leite ninho e recheado com creme de avelã. Esse doce com chocolate é uma verdadeira perdição.

Confira a receita

Brownie de creme de avelã

SÃO PAULO 10/07/2023 PALADAR TESTE DE BROWNIE - . Café - Rua Guaipá, 186, Alto da Lapa retratos dos jurados na desgustação dos Brownies FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Há diversos tipos de brownie, desde os mais crocantes até os bem macios, agradando todos os tipos de públicos. Mas, dessa vez, decidimos te ensinar a fazer um brownie de chocolate macio, cremoso e bem recheado com creme de avelã.

Confira a receita

Qual é o melhor creme de avelã do mercado?

Para avaliar 11 marcas de creme de avelã disponíveis no mercado, convidamos um time de especialistas. O teste às cegas foi realizado na Le Jazz Boulangerie, no bairro de Pinheiros. E a missão dos jurados era descobrir sem influências de marcas e embalagens, qual produto oferece a melhor combinação de sabor, aroma, aparência e cremosidade.

O resultado você confere clicando aqui. (Spoiler: não foi a Nutella que ganhou).