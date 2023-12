Rabanada é um clássico, e isso não se discute. Mas será que vale a pena ousar e propor uma repaginada nesse ícone natalino? Se você curte uma novidade e quer surpreender a família e amigos neste final de ano, com certeza mudar um pouco a receita de rabanada é uma excelente opção. Vários elementos podem ser alterados, como a cobertura, a calda na qual molha-la antes da fritura e até mesmo o ingrediente principal, o pão.

E para te guiar em meio às novas possibilidades, chamamos a chef e professora de gastronomia da Anhembi Morumbi, Talia Cerqueira. Neste caderno de receitas, você irá encontrar 5 formas de fazer rabanada, além de dicas para deixá-la crocante por fora e macia por dentro com sabores que vão da pêra ao doce de leite.

Rabanada tradicional com pão francês

Aprenda a fazer rabanada usando manteiga e mais 7 ingredientes Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

Para quem não sabe preparar rabanada, vamos começar com a mais simples. Primeiro passo, escolha seu pão. Pode ser do brioche ao pão francês. Não esqueça de separar bastante manteiga para fritar. Diferente do que muitos pensam, para talita, rabanada não deve ser feita com óleo, mas manteiga. Separe os demais ingredientes da receita abaixo e mãos à massa. Uma receita rápida, fácil e finalizada com o clássico açúcar com canela.

Confira a receita

Rabanada recheada de doce de leite

A rabanada tradicional ganhou uma nova cara e agora ela é recheada com doce de leite nesta versão Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

Agora, vamos começar a mudar um pouquinho. Desta vez, a finalização do açúcar e canela é mantida, assim como a calda do preparo, a novidade fica por conta de um delicioso recheio de doce de leite. A receita é fácil e muito saborosa. Essa rabanada recheada com doce de leite é sucesso garantido. Recentemente, também testamos e descobrimos quais os melhores doces de leite, confira aqui.

Confira a receita

Rabanada com calda de laranja

A versão da rabanada que agrada aos fãs de laranja Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

Dessa vez, a calda vai ganhar um gostinho diferente, com a ajuda de suco de laranja, laranjas cristalizadas e o cointreau (também conhecido como licor de laranja). Além disso, na finalização, vão algumas raspinhas de laranja bahia. Deu água na boca, né?

Confira a receita

Bostock

Rabanada com gostinho de laranja Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

Esse nome diferentão é de outra rabanada que traz uma casquinha com gostinho de laranja, pois usa raspas da fruta, que dão um toque todo especial e sofisticado ao sabor. Além desse elemento, o pão também muda, este passo a passo é feito com fatias de brioche.

Confira a receita

Pain perdu com creme anglaise e pêras

Aprenda a fazer a rabanada francesa com peras Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

Este outro nome complicado define uma sofisticada rabanada com pêra e um creme especial para a finalização. Fica uma delícia! Nesta receita, também é o brioche que faz o papel principal. E, se você é fã da fruta que se destaca, vai adorar esta versão da rabanada.

Confira a receita

Rabanada de chocotone

Troque o pão pelo chocotone, e faça esta rabanada para quem é fã de chocolate Foto: Vitoria Magalhães | Anhembi Morumbi

Sim, deixamos a mais diferente por último: uma rabanada feita com chocotone. Já que estamos na época em que panetones e chocotones são encontrados por prateleiras de todos os mercados, por que não não usá-los, não é mesmo? Parecida com a tradicional, uma das poucas coisas que muda nesta receita é o uso do chocotone e da flor de sal, que traz um gostinho mais salgado para o doce. Vale a pena experimentar.

Confira a receita