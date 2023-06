Qual o melhor doce de leite do supermercado?

Diferentes cores e texturas foram avaliadas nos produtos testados por Paladar Foto: FELIPE RAU

Doce de leite é nosso, mas também dos hermanos argentinos e uruguaios. Um doce que extrapolou fronteiras e que, inevitavelmente, conquista multidões. No Brasil, é quase impossível desassociar o doce da culinária mineira. Faça o teste e tente encontrar alguém que resista ao apelo de uma fatia de queijo minas coberta com a versão cremosa e clarinha do doce.

Outros salivam só de pensar em uma camada espessa da versão que lembra o doce de leite escuro e de textura firme das receitas argentinas e uruguaias. Gosto não se discute, certo? Mas sabor, cremosidade, aroma e aparência sim. Pelo menos quando o assunto é um teste realizado às cegas, sem desvios de atenção proporcionados por embalagens menos ou mais atraentes nas prateleiras dos supermercados.





A partir da esq., os jurados convidados por Paladar: Paula Cimini, confeiteira e influenciadora no @thecookieshop; Márcia Garbin, chef e proprietária da Gelato Boutique, e Eduardo Almeida, chef do Qui ou Qua Foto: FELIPE RAU





Mudança de hábito

O teste foi daqueles em que os jurados já chegaram com água na boca. Copinhos com 10 amostras dos doces avaliados os esperavam acompanhados de fatias de maçã para limpar o paladar entre uma prova e outra. Em comum no time dos campeões deste ranking, o uso equilibrado do açúcar, a cor mais escura e a textura caramelizada dos produtos – um fato surpreendente quando se leva em conta a versão caseira (geralmente usada como referência para a avaliação dos jurados), produzida por estas bandas: uma receita feita basicamente com leite e açúcar, de textura mais molinha e bastante açucarada.

Sabor, cor, aroma e cremosidade foram quesitos avaliados pelos jurados Foto: FELIPE RAU





Surpresas pelo caminho

A aparência do produto foi um fator que os jurados levaram muito em conta. Mas, afinal, o que difere um doce opaco de outro de aparência brilhante? A confeiteira Paula Cimini, do perfil @thecookieshop, explica que um doce mais brilhante geralmente tem mais glucose na formulação.

A cor do produto não tem relação com a qualidade do doce. “É uma questão de preferência do consumidor”, explica a chef Marcia Garbin, da Gelato Boutique. “Os doces mais escuros têm adição de bicarbonato na receita”.

“A cremosidade, o fato de o doce ter mais ou menos açúcar depende do paladar do consumidor e também do uso culinário do produto: se ele será usado para rechear um bolo ou para comer de colher”, explica o chef Eduardo Almeida, do Qui o Qua.

A chef Carla Pernambuco no Estudio CP, locação escolhida para este teste de Paladar Foto: FELIPE RAU

“Doce de leite está entre os top five quando o assunto é uma boa e saborosa guloseima para encerrar uma refeição de forma simples e que agrada a todos: crianças e adultos, adorei participar desta degustação”, conta a chef Carla Pernambuco, do restaurante Carlota e do Estúdio CP, locação escolhida para este teste de Paladar.

Abaixo você confere as três marcas que se destacaram neste teste e, na sequência, a lista de todas as marcas avaliadas em ordem alfabética.





As melhores marcas de doce de leite

PRIMEIRO LUGAR - HAVANNA

SEGUNDO LUGAR – LA SERENÍSSIMA

TERCEIRO LUGAR – MOMENTO MAMBO

As 10 marcas avaliadas pelos jurados convidados por Paladar Foto: FELIPE RAU





As 10 marcas na avaliação dos jurados listadas em ordem alfabética