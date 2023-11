É difícil achar uma pessoa que não goste daquele velho e bom (ou seria ótimo?) merengue feito com chantilly, suspiros e morangos. Sem dúvida a sobremesa é mesmo deliciosa. Mas você sabia que é possível deixar esse doce ainda mais gostoso usando creme de confeiteiro - super simples de fazer, aliás - e variando as frutas usadas? Chamamos o confeiteiro Rodrigo Ribeiro, na escola de gastronomia Wilma Kovesi, para te ensinar a preparar do zero 5 tipos de merengue deliciosos e perfeitos para o momento da sobremesa. Mas antes de provar, é melhor se preparar, porque quem prova dificilmente consegue parar na primeira porção.

Creme de confeiteiro

Aprenda a fazer o creme de confeiteiro de duas formas além de variações de sabor para rechear doces Foto: Helena Gomes | Estadão

Já que todas as receitas contêm o creme de confeiteiro, vamos te ensinar a prepará-lo. Mas não se preocupe, ele não tem nada de difícil ou etapas trabalhosas, já que só leva 4 ingredientes: gemas, amido de milho, açúcar e leite. Além disso, você certamente não vai usá-lo somente para o merengue, já que a preparação é tipo coringa e serve para recheios, coberturas e também pode ter seu sabor incrementado com outros ingredientes, como você verá nas receitas seguintes.

Confira a receita

PUBLICIDADE

Merengue de banana com canela

O creme é misturado com a canela, o suspiro leva toques da especiaria em pó, e a banana é caramelizada para ficar com aquela crostinha e dar um sabor a mais à receita Foto: Taba Benedicto | Estadão

Quem não gosta da combinação da banana com a canela em pó? Sabendo do sucesso que ela faz, Ribeiro levou a dupla famosa para o doce. O creme é misturado com a canela, o suspiro leva toques da especiaria em pó, e a banana é caramelizada para ficar com aquela crostinha e dar um sabor a mais à receita.

Confira a receita

Merengue de maracujá com cumaru

PUBLICIDADE

O creme, misturado com o cumaru, faz uma ótima combinação com a geleia de maracujá Foto: Taba Benedicto | Estadão

Para os fãs de uma sobremesa nem muito doce nem demasiadamente azeda, este é o merengue ideal, pois o sabor é bem equilibrado. O creme é feito junto com cumaru - uma especiaria brasileira bem fácil de ser encontrada - que traz um gostinho mentolado -, e combinado com a geleia de maracujá que complementa o doce com um toque azedinho.

Confira a receita

Merengue de chocolate com morango

O morango consegue quebrar a sobremesa e evitar qualquer chance de um dulçor excessivo Foto: Taba Benedicto | Estadão

PUBLICIDADE

Você achou que seríamos capazes de esquecer os nossos chocólatras de plantão? Jamais! O creme de confeiteiro muda de cor e de sabor nesta receita, pois ele fica misturado com bastante chocolate. E, se por acaso, você tiver lido isso e se perguntado se o doce pode ficar enjoativo, nem precisa se preocupar, isso não acontece. Na verdade, o morango consegue quebrar a sobremesa e evitar qualquer chance de um dulçor excessivo.

Confira a receita

Merengue de morango com manjericão

O morango combina perfeitamente com o manjericão que faz a vez de uma menta, por exemplo, dando um toque herbal Foto: Taba Benedicto | Estadão

Aqueles que preferem a folhinha de menta, podem colocá-la no lugar do manjericão, que também dá muito certo. O elemento verdinho - que também se mistura com o creme - da um toque herbal ao doce e combina muito bem com o morango. Acredite, você vai provar e querer repetir.

PUBLICIDADE

Confira a receita

Merengue tradicional

Obviamente, não iríamos deixar os fãs do doce tão conhecido passarem vontade. Então o confeiteiro também criou a versão original do doce usando o creme de confeiteiro Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

Sim, Rodrigo Ribeiro também ensinou o truque para usar o creme de confeiteiro no merengue tradicional, com morangos e suspiros. Porque, obviamente, não iríamos deixar os fãs do doce tão conhecido passarem vontade.

Confira a receita

PUBLICIDADE

E, para facilitar a vida de quem se interessou pelas versões do creme de confeiteiro, reunimos todas neste link, incluindo uma opção feita no microondas. Clique aqui para ver todos.