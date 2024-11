3 saladas de macarrão para fazer no dia a dia

Quem disse que salada precisa ser sem graça? A salada de macarrão prova o contrário: prática, versátil e muito saborosa. Com ingredientes simples que você provavelmente já tem em casa, ela se transforma em uma ótima opção para almoços rápidos, jantares leves ou até mesmo para levar de marmita para o trabalho. Além disso, é uma solução fresca e deliciosa para variar o cardápio no dia a dia, sem complicação.

Neste caderno, você encontrará três receitas fáceis de preparar, combinações práticas que mostram como a salada de macarrão pode ser reinventada de forma criativa, seja com toques clássicos ou com ingredientes que surpreendem. Escolha a sua favorita e veja como é simples deixar as refeições mais leves e saborosas:

Salada de macarrão colorida com legumes

Salada de macarrão com legumes Foto: Luigi Di Fiore/ Estadão

É uma ótima escolha para quem quer incluir mais vegetais na rotina de forma prática e deliciosa. A salada é feita com a leveza da ricota e o toque sutil dos legumes grelhados, ela é perfeita para quem busca uma refeição nutritiva, sem abrir mão do sabor.

Veja receita

Salada de macarrão com pesto

Salada de macarrão com pesto Foto: Luigi Di Fiore/ Estadã

O clássico molho pesto transforma essa salada em um prato delicioso. É uma salada perfeita para quem procura uma opção rápida, mas cheia de sabor, com o toque especial do manjericão fresco.

Veja receita

Salada de macarrão com atum, feijão e cebola

Salada de macarrão com atum, feijão branco e cebola roxa Foto: Luigi Di Fiore/ Estadão

Perfeita para dias corridos ou quando você quer impressionar sem complicar, é uma salada caprichada com atum, feijão branco e cebola roxa, uma combinação diferente e que surpreende.