É ali, principalmente na Rua Santa Rosa e na Avenida Mercúrio, que fica um paraíso das compras a granel. A Zona Cerealista, um dos pontos mais tradicionais de São Paulo, é uma região no centro da cidade que reúne várias lojas com um só foco: venda de alimentos como castanhas, temperos, amendoins, grãos, chás, queijos, frutas secas e muito mais.

A Zona Cerealista é praticamente um refúgio, um contraponto ao que acontece no Mercadão, local que se tornou extremamente turístico e com preços acima da média -- e já falamos aqui, em Paladar, como escapar de roubadas por lá. Agora, nossas dicas se concentram na Zona Cerealista, onde indicamos como encontrar os melhores produtos e as lojas mais indicadas, como fazer com que seu dia renda mais e fazer boas compras.

Pesquise antes de comprar

É impressionante a quantidade de produtos que existem em uma só loja na Zona Cerealista -- só na Camanducaia, por exemplo, são 10 mil itens à disposição. Por isso, é uma dica valiosa ir com uma lista de compras para você se orientar na hora de escolher os produtos. Uma pesquisa de preços antes também é sempre bem-vinda. Com isso em mãos, fica mais fácil andar pela loja, principalmente em dias mais movimentados, e ter uma assertividade no que você vai comprar. Afinal, é fácil esquecer produtos ou pegar o que não precisa.

Os grãos são um dos principais atrativos na Zona Cerealista Foto: TABA BENEDICTO/ESTADÃO

PUBLICIDADE

Por lá, dentre outras coisas, você encontra:

Grãos;

Chás;

Queijos;

Condimentos e Especiarias;

Farinhas;

Frutas Secas;

Cereais;

Sementes Comestíveis.

Faça um roteiro de lojas

A Rua Santa Rosa, principal via da Zona Cerealista, tem uma quantidade impressionante de lojas que vendem, dentre outras coisas, grãos, temperos, azeites, azeitonas, doces e coisas do tipo -- geralmente, quando possível, a granel. Por isso, ao invés de ficar andando de um lado para o outro na rua e nos arredores, passe pelas lojas que fazem sentido. Dentre dicas certeiras na região, lojas como o Grupo Camanducaia, onde você encontra, além de grãos e temperos, uma boa variedade de produtos para cozinhar -- fora as boas opções de queijos, de todos os tipos, que eles cortam em um balcão concorridíssimo no meio da loja.

Ali por perto, já na Avenida Mercúrio, tem a loja Arroz Integral. É totalmente voltada para os grãos e conta com variedades de arrozes que nunca nem ouvimos falar. Outra opção, também ali na Mercúrio, é o Armazém São Vito, certeiro em matéria de cereais e grãos como granolas, nozes e amêndoas, além de ter todo tipo de frutas secas ou cristalizadas, temperos a granel e suplemento alimentar, como creatina e whey protein, também a granel.

PUBLICIDADE

É preciso de organização e paciência para encontrar tudo que precisa Foto: TABA BENEDICTO/ESTADÃO

Pra fechar, mais duas sugestões de lojas: o Armazém Santa Filomena, na Rua Santa Rosa, que é um dos mais cheios da região. Você precisa pegar uma senha e esperar um bom tempo para ser atendido -- mas vale a pena. Por fim, a Casa Flora compete na região com queijos, embutidos, temperos, geleias e chás, além de uma ótima adega.

Tente ir em horários mais vazios (e vá com tempo e paciência)

Ir na Zona Cerealista aos finais de semana, por exemplo, é certeza de que vai encontrar por lá um verdadeiro formigueiro humano. É muita gente, para todos os lados, e uma demora impressionante para conseguir atendimento. Às sextas, aliás, a coisa já começa a ficar mais complicada, com as lojas enchendo cedo e ficando o dia todo lotadas. É até difícil de andar.

Ir em horários mais tranquilos, principalmente entre segunda e quinta à tarde, é garantia de que você não vai se estressar e, principalmente, que vai conseguir bater perna por ali para encontrar os melhores preços da região. Ir em horários lotados, sem dúvida alguma, fará com que você perca alguns produtos pelo caminho e não consiga comprar os preços.

PUBLICIDADE

Não vá de carro, use roupas confortáveis e fique atento

Não vale a pena ir de carro para a Zona Cerealista. Os estacionamentos são caros -- um bem localizado, no meio das lojas, estava cobrando R$ 50 durante a semana. É uma dor de cabeça a mais que não precisa. Vale mais a pena ir de aplicativos de transporte ou, então, de transporte público. A região fica perto da estação Pedro II (apesar de demandar uma boa caminhada) e mais perto ainda da parada do Mercado Municipal do Expresso Tiradentes.

Grãos, temperos, cereais: tudo que você encontra na Zona Cerealista Foto: TABA BENEDICTO/ESTADÃO

Considerando isso tudo, mais a questão de que você precisa andar bastante por lá, lembre-se de ir com roupas confortáveis e, acima de tudo, fique atento. Não dê bobeira com o celular, nem com a carteira. Vá com tudo isso em segurança, do jeito que for possível.

Serviço

PUBLICIDADE

Grupo Camanducaia. R. Santa Rosa, 175/187, Brás. 3312-3505. 7h/17h30 (sáb., 7h/14h; fecha dom.).

Arroz Integral. Av. Mercúrio, 86, Brás. 3313-2053. 7h/17h30 (sáb., 7h/16h; dom., 8h/14h).

Armazém São Vito. Av. Mercúrio, 222, Brás. 3227-3020. 7h/17h (sáb., 7h/14h; fecha dom.).

Armazém Santa Filomena. R. Santa Rosa, 100, Brás. 3122-0000. 8h/17h (sáb., 7h/14h30; fecha dom.).

Casa Flora. R. Santa Rosa, 207, Brás. 2842-5199. 8h/17h (sáb., 8h/13h; dom. fecha).