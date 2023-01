5 coisas para fazer no Mercadão de São Paulo e fugir de roubadas

Prestes a completar 90 anos de idade, o Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão, é um dos principais destinos gastronômicos e turísticos da cidade. Aqui, é possível encontrar desde ingredientes frescos e raros até pratos típicos e internacionais, passando pelo famoso lanche de mortadela e até chegar aos grãos, temperos, carnes, peixes e afins.

No entanto, é fácil se perder entre as dezenas de opções, aceitar ofertas de experimentar frutas exóticas, e acabar caindo em roubadas. Por isso, preparamos este guia para ajudar você a aproveitar ao máximo sua visita ao Mercadão e evitar roubadas. Se você é amante da gastronomia, não perca essa oportunidade de conhecer o melhor da culinária paulistana.

Mas, antes, um adendo: saiba que, no Mercadão, raramente você vai encontrar produtos mais baratos. É um ponto turístico, logo as coisas são mais caras. Se quiser ir em algum mercadão e pagar mais barato, talvez seja melhor aproveitar a Lapa, Pinheiros e Ipiranga.

Açougues do Mercadão

Uma das coisas mais legais é fugir um pouco daqueles corredores principais, com barracas de frutas de todos os tipos, e conhecer as barracas de açougues. São dezenas de açougueiros, atrás de outra dezena de balcões, cortando os mais diversos tipos de carne. Em uma rápida passada no Mercadão, dá para ver carnes exóticas ao nosso olhar no supermercado de todo dia, como coelho, vitelo e pato, mas também aquelas mais tradicionais em carnes frescas, abastecidas diariamente -- e com grandes chefs como clientes. Passe na Porco Feliz, box E26, com os melhores cortes suínos do espaço. Ali do lado, no E27, está o açougue O Rei dos Cabritos, bem autoexplicativo, com cortes frescos e selecionados expostos na vitrine. E, é claro, tem uma infinidade de açougues com carne de boi (Boitic, G34; Binato & Silva, E25; Boi Feliz, D30; Irmãos Gaspar, A24 A41 A45 A49).

Peixe fresco no Mercadão

Outra parada obrigatória é na área de peixarias do Mercadão. Peixes e frutos do mar estão ali, à disposição, tão frescos como em pouquíssimos lugares de São Paulo. Variedades como camarão, pescado, salmão, ostra e afins, que se dividem entre peixarias que vão desde as genéricas, que vendem de tudo, até as especializadas, como o Rei do Camarão (B30). Vale a pena dar uma passada e conhecer os produtos da Ki-Peixe (A2 A8), uma das maiores peixarias do espaço, com vieiras (R$ 230, 1 quilo), tilápia preta (R$ 58, 1 quilo) e camarão rosa gigante (R$ 220, 1 quilo); e a Amami Tamari (B32 B34), com ótimo atum. Da área do empório, o Mercadão também conta com opções de espaços especializados em bacalhau, como o Rei do Bacalhau (D12 e H32) e O Mundo do Bacalhau (G26).

Peixaria do Mercadão é boa opção de compra (TABA BENEDICTO/ESTADÃO)

Passeie pelos empórios

Para além das carnes, os temperos são uma das compras certas no Mercadão. Esse item essencial da despensa talvez seja o único consideravelmente mais barato do que em outros lugares -- na G. Frederico & Cia (F21 F23), por exemplo, deu para achar saquinhos de temperos, com quantidades generosas, a R$ 1,50. Vale a pena também conhecer casas com especialidades. É o caso do Empório Zucchini (D17) que, desde 1933, vende no Mercadão tudo para sua feijoada, além de encontrar alheiras e as tradicionais linguiças portuguesas, inclusive numa versão artesanal, temperada com vinho. Na Grãos Termutis (L11), além da feijoada, dá para achar boas opções de azeitonas e, como o próprio nome sugere, grãos.

Temperos no Mercadão atraem consumidores em busca de variedade e preço baixo (TABA BENEDICTO / ESTADAO)

Fuja das frutas normais e parta para as cristalizadas

Todo mundo sabe que o Mercadão não é o lugar mais barato para comprar frutas -- na visita da reportagem de Paladar no espaço, a maioria dos preços das frutas sequer fica exposta e, quando perguntados, os lojistas insistiram para que primeiro escolhêssemos e depois saberíamos na pesagem, já no caixa. Quer escapar disso? Não tem erro ir para o lado dos empórios e apostar nas frutas cristalizadas. Assim como os temperos, saem mais em conta. Na Galeria do Bacalhau (H15 H19), por exemplo, dá para achar uma variedade invejável de frutas cristalizadas, como figos, abacaxis e afins. São todos frescos e bem preparados.

Comida além do sanduíche de mortadela do Mercadão

Tem aqueles que gostam, outros nem tanto, mas o lanche de mortadela continua sendo a principal pedida na visita ao Mercadão -- assim como o bolinho de bacalhau. Quer sair do óbvio? O Mercadão tem algumas opções interessantes. A Casa das Ostras, por exemplo, vende ostras fresquinhas, que chegam todo dia de avião. Tem ostra gratinada com queijo, com geleia de pimenta e até com caviar, além de porções de lula, carpaccios e ceviches. O Japa 25, no mezanino e boxe 8, também é convidativo: com seis anos de tradição, tem os mais tradicionais pratos de restaurantes japoneses, como sashimis, niguiris e sushis. É bom também o sanduíche de linguiça da Di Callani. Pouco falado, mas muito saboroso.