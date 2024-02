Já comeu Carne de Onça? Fique tranquilo: não é um prato preparado com carne desse símbolo do Brasil. É, na verdade, uma receita típica de Curitiba, no Paraná, que leva carne bovina picada na ponta da faca e que se tornou um dos clássicos da “baixa gastronomia” da cidade. Agora, quer reconhecimento nacional com uma indicação geográfica.

“A Carne de Onça é uma receita muito única e ao mesmo tempo simples”, explica o empresário e cozinheiro Sérgio Medeiros, organizador do tradicional Festival da Carne de Onça de Curitiba. A versão original do preparo leva broa de centeio coberta por patinho moído, cebola branca, cebolinha verde, pimenta, óleo de oliva e sal. “Com um sabor forte e bem marcante, ela se difere de outros pratos de carne crua pelo mundo, como o steak tartare e o quibe cru, que têm receitas mais suaves”, o cozinheiro comenta.

Medeiros pesquisou as origens da iguaria e foi responsável pelo processo de registro da Carne de Onça como Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba, concluído em setembro de 2016, pela Câmara Municipal. A primeira “aparição” do prato é de 1930, quando um bar da cidade anunciou que servia a iguaria. Segundo relatos, a receita teve origem no futebol.

Carne de onça traz carne bovina picada na ponta da faca Foto: Brunow Camman

O Britânia, um dos clubes que deram origem ao Paraná Clube, era um dos times mais tradicionais da época. Campeão paranaense por sete oportunidades, suas vitórias eram comemoradas na Toca do Tatu, bar que tinha como dono o então presidente do clube, Cristiano Schmidt. No local, ele oferecia ao time um preparo de broa de centeio com carne.

PUBLICIDADE

O nome Carne de Onça popularizou após os atletas brincarem com o “bafo de onça” que ficava depois de comer carne crua com cebola. Foi aí que a receita se transformou em um símbolo da “baixa gastronomia”, se transformando em um clássico dos botecos curitibanos.

Indicação Geográfica

Agora, o próximo passo é buscar a certificação de Indicação Geográfica para a Carne de Onça. A Associação dos Amigos da Onça, da qual Medeiros faz parte, junto com o Sebrae, buscam esse reconhecimento no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

“Esse reconhecimento tem a mesma importância que tem para o Champagne da França”, diz. “O prato está se tornando conhecido no Brasil, e tenho certeza de que ganhará outro patamar com a Indicação Geográfica. As pessoas virão para Curitiba querendo provar a Carne de Onça”, diz. A broa também está no processo de receber esse registro de I.G.

Bares

PUBLICIDADE

O sucesso do prato na cidade de Curitiba pode ser visto nas centenas de bares que contam com a iguaria em seus cardápios. Localizado na Rua 24 Horas, um dos principais pontos turísticos da cidade, o Bávaro tem na Carne de Onça um de seus destaques. “A alta circulação de turistas faz a Carne de Onça estar entre os pratos mais pedidos”, explica Luiz Breda, sócio do bar. Pessoas curiosas de todo o Brasil e de fora querem experimentar a iguaria. Mas os curitibanos também são grandes consumidores do prato.

Carne de onça do Quermesse, de Curitiba Foto: Nakayana

A combinação do preparo com cerveja e futebol continua sendo celebrada. O Bávaro costuma transmitir jogos de campeonatos nacionais de futebol, oportunidades em que mesas de amigos costumam compartilhar a Carne de Onça. “É um prato muito democrático. Costumam pedir para dividir, e combinar com a torre de chope”, comenta o sócio do bar.

A tradição do prato também abre espaço para inovação. No Quermesse, outro bar da gastronomia curitibana, o prato tem diferentes apresentações. O Canudinho de Carne de Onça é sucesso por ali, com os canudinhos de massa crocante recheados com carne crua temperada.

Há também a Carne de Onça Japonesa, com as broas fatiadas em pequenos pedaços e servida com gengibre, shoyu e hashis, para degustar no mesmo estilo dos sushis. Já a Carne de Onça Caiçara traz inspiração na gastronomia do litoral paranaense feito com cachaça de banana de Morretes e raiz forte com tartar de banana-da-terra.