Ceviche ganha a mesa dos curitibanos e difunde culinária peruana

Ceviche La Mar, do restaurante Nuu Nikkei Foto: Via Instagram/@nuunikkei

Ceviche, um prato de peixe marinado em limão, anda ganhando o paladar dos curitibanos. As informações são do canal Busão Curitiba.

Para quem ainda não conhece, o ceviche é uma receita versátil, que pode ter diferentes tipos de preparos - o que o torna tão popular -, e é comumente associado à culinária oriental por ser à base de peixe cru, contudo o alimento é de tradição peruana.

O alimento reúne ingredientes típicos do Peru, como peixes e mariscos, laranja ácida ou limão, milho, pimenta, cebola e batata-doce, que, inclusive, é um insumo abundante na região. Além disso, o Peru possui outras receitas ricas - algumas milenares e outras que são de influência espanhola, dado o processo de colonização -, que são reconhecidas e elogiadas internacionalmente.

Alguns restaurantes têm aproveitado a curiosidade do público curitibano pelos sabores desse país latino americano. É o caso do Nuu Nikkei, restaurante de alta gastronomia localizado em Curitiba (PR) que une referências peruanas e japonesas em pratos únicos.

A casa traz variações criativas do ceviche junto a pratos que representam a cozinha do Peru em seu cardápio. Entre eles estão o Tiradito Lima, aperitivo que combina molho peruano, camarão grelhado, edamame e peixe branco, o Niguiri Amazônico, que é um sushi de pirarucu com molho thai e abacaxi grelhado, e o Camarão Amaz, composto por camarões grelhados com palmito e pimenta amarela do Peru (de nome aji amarillo) servidos com bananas crocantes que se chamam patacones

“A cozinha peruana tem muito mais a oferecer do que o ceviche. O ideal é aproveitar o momento de curiosidade por um prato para conhecer essa diversidade de sabores que o país vizinho pode oferecer, afirma Luiz Araújo, um dos sócios do restaurante, ao site Busão Curitiba.