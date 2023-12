Por mais simples e fácil que seja preparar um nhoque, há alguns macetes que ajudam a acertar de primeira. E quem nos revelou estes segredos foi a pastaia Joyce Bergamasco. Não deixe de anotar e aplicá-los na prática, pois ela garante que basta seguir tudo direitinho para ter um nhoque sequinho, leve e macio. Confira:

A batata correta

Para um nhoque sequinho, a profissional indica o uso da batata asterix, pois ela tem muito menos água na composição e isso terá consequências positivas no resultado da massa.

O preparo certo

Há algumas maneiras de se preparar o nhoque, mas cozinhar a batata direto na água ou ao vapor são dois métodos não recomendados por Bergamasco. A opção ideal, segundo ela, é assá-las no forno. “A batata ficará no ponto certo e será necessário usar menos farinha depois”, conta.

PUBLICIDADE

Não amasse demais

Por mais que possa não parecer, o nhoque não é um tipo de massa que exija muito manuseio, muito pelo contrário: “Se você ficar amassando muito o nhoque, pode acabar tendo uma textura de purê, ficando com mais amido e, consequentemente, tende a ficar mais mole”.

Não precisa de muita farinha

O nhoque tem que ser uma massa leve e, quando se coloca muita farinha nele, a textura e a mordida podem ficar duras e borrachudas e não é isso que você quer, certo?

Choque térmico

PUBLICIDADE

Assim que o nhoque cozinhar, leve-o imediatamente para um recipiente com água muito gelada e cubos de gelo. “Isso vai fazer com que ele crie uma estrutura e não desmanche na hora que você colocar no molho ou fritá-lo na manteiga”, indica.

Se você gostou dessas dicas e quer saber mais, confira a matéria com o guia do nhoque completo e todas as dicas para você fazer o nhoque do seu jeito predileto e não cometer os mesmos erros. Afinal, apesar de parecer simples, o prato tem seus segredos.