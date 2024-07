No finalzinho de junho, resolvi dar uma escapada de São Paulo, no final de semana, para tentar fazer algo que estava inundando minhas redes sociais: ver, pelo menos de longe, a majestosa baleia jubarte em Ilhabela. Afinal, esta é a época do ano em que as baleias saem da Antártida e começam a migrar para águas mais quentes. É o momento perfeito.

No entanto, não tinha vontade alguma de pegar as lanchas em alta velocidade que vão saltando ondas, espirrando água para todos os lados e te deixando invariavelmente desconfortável. Foi aí que descobri algo que deve fazer a alegria não só de quem não gosta muito de alta velocidade, mas também de quem quer comer bem: Barca Pesca & Cozinha.

A ideia é simples, mas efetiva: ao invés de lanchas, a empresa disponibiliza barcos mais espaçosos, com mesinhas dispostas no convés. Há ainda uma cozinha para os preparos e, na borda do barco, uma grelha. É aí que se faz a magia: você não só faz uma viagem mais confortável, sem espirros de água, como também é bem servido pela tripulação do barco.

Barca II é o barco da empresa que sai de Ilhabela Foto: Matheus Mans

O que comer em alto mar?

São dois menus que variam de acordo com o passeio. Quando o barco vai para alto mar, na tentativa de ver baleias (que, vale ressaltar, não é garantido), é servido um menu mais fácil de manejar mesmo com a movimentação das ondas. Logo que você senta, é servido um prato com frutas (abacaxi, uva e morango). Depois, chegam os antepastos (ricota, homus de beterraba; caponata com torradinhas) e a entradinha, que é ceviche de peixe nativo.

Já o prato principal é a grande diferença entre o passeio tradicional e o passeio para ver baleias: como é mais complicado comer em alto mar, são servidos tacos com peixe, lula e outros frutos do mar. Pra encerrar a refeição, uma sobremesa perfeita, um saboroso brownie com doce de leite.

O segundo menu é quando o barco fica no canal entre Ilhabela e São Sebastião. Essa é a day trip disponível no ano todo e que também acontece nos dias em que o mar está agitado e a tarefa de ver baleias se torna bem mais complicada -- acredite, é muito desconfortável.

Parte interna do barco com mesas, cadeiras e bebidas sem álcool à vontade Foto: Matheus Mans

A certeza de ver uma baleia diminui, mas a qualidade da comida vai lá pras alturas. Eles continuam servindo as frutas, mas só isso é igual. De recepção, também servem bastonetes de cenoura e pepino servidos com molho de iogurte natural. São duas entradas: uma fria (ceviche com peixe fresco da semana) e uma quente (lula ou camarão à provençal).

O prato principal, enquanto isso, é a magia da coisa: servem o peixe que pescaram naquela semana naquele mesmo barco, feito na grelha do barco com legumes também grelhados e uma saborosa farofa de banana. No meu caso, serviram o bijupirá, conhecido como “salmão brasileiro”. Uma delícia. De sobremesa, volta o brownie com doce de leite.

Entradinha quente de lula à provençal Foto: Matheus Mans

Vale lembrar que as bebidas sem álcool estão inclusas no valor total -- você pode tomar à vontade refrigerante e água. Só bebida alcóolica que era preciso pedir à parte ou, se quiser, ainda pode levar o seu próprio vinho.

Eu, infelizmente, tive azar: fui para ver baleias, mas peguei um final de semana péssimo. Estava frio, o mar estava agitado e as baleias quase não estavam passando por lá. A tripulação d’A Barca até tentou se aproximar do ponto em alto mar com baleias, mas não estava confortável -- as ondas batiam e o barco, mesmo grande, mexia bastante.

A solução foi voltar para o canal e, mesmo com a tentativa frustrada de ver baleias, serviram o menu especial, com peixe grelhado. Não deu pra ver baleias, mas pelo menos a comida foi bem servida. Saborosa, bem preparada. Difícil pensar em um passeio mais agradável, principalmente em dias mais tranquilos e ensolarados.

Serviço

Barca Pesca & Cozinha

Saídas de São Sebastião e Ilhabela

Duração: seis horas

Preço: R$ 380 por pessoa, mais gorjeta de 10%

Contato para reservas: 12 99115-3410