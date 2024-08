Érick Jacquin celebra 30 anos no Brasil com polêmica e muito petit gateau; entenda

No clima das Olimpíadas de Paris 2024, a rivalidade sai das quadras e vai para a gastronomia. Na publicação que viralizou nas redes sociais, brasileiros colocaram o bolo de fubá em campo, driblando o petit gâteau. Uma publicação que mostra uma torcedora segurando um cartaz com a frase “Bolo de fubá é melhor que petit gâteau”, sugerindo que o Brasil seria superior à França, viralizou e as torcidas de cada sobremesa se manifestaram em peso.

A publicação, também repostada por ‘Paladar’, chamou tanta atenção que até Erick Jacquin, jurado do MasterChef e chef de renomados restaurantes como Les Presidents, saiu em defesa do doce francês, repostando e comentando: “E esse post do @paladar... o meu #petitgateau (que completa 30 anos em 2024 que criei o nome dessa sobremesa) foi parar nas #olimpiadas2024″.

E as brincadeiras com comparações entre comidas brasileiras e francesas não pararam por aí: quindim melhor que crème brûlée, carolina de padaria melhor que profiterole, brigadeiro melhor que trufa, e mais. Torcedores de cada sobremesa defenderam seus times, e mais comparações divertidas foram surgindo como pão de queijo melhor que croissant e feijoada melhor que cassoulet.

E, em meio aos memes a pergunta que fica é: o petit gateau é realmente uma sobremesa francesa? No post, alguns comentário afirmam que o petit gateau nem sequer existe na França e, portanto, não poderia ser o respresentante francês na disputa contra o brasileiro bolo de fubá. Diante desse desdobramento da polêmica, resolvemos apurar os fatos e esclarecer a questão com a ajuda do próprio chef que trouxe o petit gateau para o Brasil. Confira o que diz Érick Jacquin.

Petit Gateau é uma sobremesa francesa?

Na França, você encontrará bolinhos de chocolate, mas o nome “petit gâteau” não aparece nos cardápios. Lá, a sobremesa é conhecida como “fondant au chocolat”. Em entrevista ao ‘Paladar’, o chef Érick Jacquin lembra que muitos brasileiros pedem petit gâteau nos restaurantes franceses, e se frustram ao ver que eles não sabem o que é.

Na verdade, a sobremesa conhecida como “petit gâteau” — bolinho de chocolate com recheio quente e cremoso, geralmente acompanhado por uma bola de sorvete de creme — nasceu no Brasil. No entanto, Jacquin esclarece que não foi ele quem inventou a sobremesa: “Há 30 anos, eu apenas mudei o nome. Todo mundo falava que era um bolo pequeno, então só dei o rebatizei com o nome de petit gâteau, que significa ‘pequeno bolo’ em francês.”

Como o petit gâteau conquistou os brasileiros?

Quando chegou ao Brasil, Érick Jacquin preparou o famoso doce enquanto trabalhava como chef no restaurante Le Coq Hardy, um ícone da gastronomia francesa em São Paulo, no ano de 1994. O dono do restaurante adorou a sobremesa, mas inicialmente duvidou de seu sucesso, achando que o brasileiro, conhecido por valorizar porções generosas, poderia não se interessar por um bolo tão pequeno.

No entanto, ao contrário do que o dono pensava, o petit gâteau conquistou a clientela e se tornou um clássico nos restaurantes de todo o Brasil. Acompanhado de sorvete de creme, a sobremesa de Jacquin conseguiu adaptar o bolinho quente francês ao gosto dos brasileiros.

A aceitação do petit gâteau no Brasil foi tão grande que ele ganhou várias versões abrasileiradas, como a de doce de leite, criada pela chef Carla Pernambuco, e outras variações mais inusitadas, como a de queijo com goiabada, de capim-santo e até as com bebidas alcoólicas.

30 anos de Jacquin no Brasil

2024 é ano de muita celebração para o chef francês, afinal são 60 anos de idade, 45 de carreira, 30 desde a chegada ao Brasil e 10 anos à frente das câmeras do programa MasterChef – sem contar, claro, os 30 anos do petit gâteau que a torcida brasileira nas olimpíadas nos deu ainda mais motivos para relembrar.

Jacquin compartilha seu sentimento em relação ao sucesso do petit gateau no Brasil: “Acho fantástico ter uma sobremesa que você trouxe para o país, deu o nome e hoje se tornou a palavra francesa mais falada no Brasil, por gente que nem mesmo sabe a tradução. Acho extraordinário, fantástico.”

“Tenho muito orgulho do petit gâteau por ser uma sobremesa que eu trouxe para cá e que todo mundo faz e imita”. Mesmo que tentem mudar, o chef diz que petit gâteau é só de chocolate mesmo, os outros sabores são apenas um “pequeno bolo”.

Na entrevista, ele também revela o segredo para o petit gateau perfeito: o equilíbrio na quantidade de farinha, que deve fornecer estrutura sem alterar o sabor, e a qualidade do chocolate, essencial para o sucesso da receita.

Receita do Petit Gâteau do Chef Érick Jacquin

Petit gateau perfeito de Érick Jacquin Foto: Estruc Fotografia

Ficou com vontade de provar essa delícia? Você pode preparar a receita original do petit gâteau em casa, ensinada pelo próprio chef. Erick Jacquin mostra como fazer o bolinho de chocolate macio por fora e cremoso por dentro, criando a sobremesa perfeita.

Receita de bolo de fubá

BOLO06- SAO PAULO 24/09/2008 OE FEMININO - Fotos do bolo de fubá. Foto: Felipe Rau/AE Foto: Felipe Rau/AE

Agora, se você está na torcida brasileira e prefere o bolo de fubá, confira esta receita deliciosa de bolo de fubá fofinho.

