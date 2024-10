A jabuticaba já foi eleita a segunda melhor fruta do mundo segundo o ranking internacional colaborativo TasteAtlas. Hoje, ela se mantém entre as dez melhores. Com sabor docinho, interior macio (quase cremoso) e casca resistente que, quando rompida, faz a fruta explodir na boca, a jabuticaba também traz benefícios à saúde.

Ela é rica em fibras, antioxidantes - especialmente antocianinas -, potássio, cálcio, ferro, magnésio e tem vitaminas como vitamina C e vitamina E. Mas a pergunta que não quer calar: quais são os benefícios da jabuticaba para saúde? O nutricionista Jefferson Jorge David de Brito conta tudo que você precisa saber sobre a fruta abaixo.

Jabuticaba emagrece?

Nenhum alimento promove o emagrecimento sozinho, é preciso aliar seu consumo a hábitos saudáveis e a uma dieta balanceada. No caso da jabuticaba, ela pode sim ajudar a emagrecer, pois a presença de fibras em sua composição promove a saciedade, o que ajuda na redução da ingestão de calorias e, consequentemente, contribui para a perda de peso.

Além disso, seu teor de potássio ajuda a controlar a pressão arterial, uma vez que a sua presença auxilia no equilíbrio de sódio no organismo. Já as antocianinas e antioxidantes ajudam na proteção do fígado contra danos oxidativos e a sua rica composição vitamínica pode fortalecer o cabelo e promover um crescimento saudável.

Por sua vez, a presença de antioxidantes combate o envelhecimento precoce e pode ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares. Ah, e muitos questionam se a jabuticaba prende ou solta o intestino. O especialista determina: as fibras promovem o bom funcionamento intestinal e previnem a constipação.

Por fim, o especialista destaca: “embora a jabuticaba não cure doenças diretamente, o consumo regular da fruta pode auxiliar na prevenção de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares, devido a seu perfil antioxidante”.

Casca de jabuticaba: para que serve?

A casca da jabuticaba é rica em fibras e antioxidantes, especialmente as antocianinas, que têm propriedades anti-inflamatórias e cardioprotetoras. Desse modo, ela contribui fortemente para a saúde quando sua ingestão é aliada a uma dieta balanceada e hábitos saudáveis.

Quantas jabuticabas pode comer por dia?

Segundo o nutricionista, o alto teor de fibras da jabuticaba pode levar a desconforto digestivo, como gases e diarreia, quando a fruta é consumida em excesso. Além disso, pessoas com alergias a frutas ou histórico de sensibilidade devem consumir com moderação.

A dose diária de jabuticaba recomendada é cerca de 10 a 15 unidades por dia. Com essa moderação, você poderá aproveitar seus benefícios sem problemas.

Pode comer o caroço da jabuticaba?

Não é comum consumir o caroço da jabuticaba, mas contém antioxidantes e compostos que podem trazer benefícios à saúde. Entretanto, seu consumo em excesso deve ser evitado por conta de possíveis desconfortos digestivos.

Receitas com jabuticaba para incluir na dieta

Para garantir todos esses benefícios e o aproveitamento máximo da jabuticaba como parte de uma alimentação saudável, confira três receitas simples com a fruta, perfeitas para o dia a dia, todas compartilhadas pela nutricionista Thaís Barca.

Chá de casca de jabuticaba

Chá de jabuticaba Foto: Thais Barca/Divulgação

O chá de jabuticaba traz inúmeros benefícios para a saúde, especialmente quando a casca de jabuticaba é utilizada no preparo. Aprenda a fazer no link a seguir.

Confira a receita

Geleia de jabuticaba

Geleia de jabuticaba Foto: Thaís Barca/Divulgação

Descubra como fazer geleia de jabuticaba no liquidificador com receitas simples e rápida perfeita para o café da manhã.

Confira a receita

Molho de jabuticaba

Molho de jabuticaba com peixe grelhado Foto: Thaís Barca/Divulgação

Para quem quer incluir a jabuticaba inclusive no prato principal, confira uma receita fácil e prática de peixe grelhado na frigideira com molho de jabuticaba.

Confira a receita