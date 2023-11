A jabuticaba, originária da região da Mata Atlântica, conquistou reconhecimento internacional. A fruta brasileira foi eleita a segunda melhor fruta do planeta em ranking do site TasteAtlas, atualizado no dia 16 de novembro, que reúne as avaliações de usuários sobre pratos e ingredientes típicos dos países ao redor do globo.

Superando variedades de frutas badaladas, como o morango e a laranja, a jabuticaba brasileira foi a fruta brasileira melhor colocada na lista, com uma avaliação de 4,7 estrelas de um total de 5 possíveis.

Apesar da avaliação alta, a jabuticaba não foi capaz de superar o mangostim (de origem asiática) no ranking do site, que ficou à frente por uma pequena margem entre as avaliações dos usuários.

Outras frutas brasileiras no ranking

A jabuticaba conquistou o segundo lugar na lista, mas outras frutas do Brasil também figuraram no ranking. O açaí também ficou entre os contemplados no top 10 das melhores frutas pelo mundo, com uma nota de 4,5 estrelas.

Por sua vez, o guaraná, de origem amazônica, conquistou apenas a 41ª posição na lista, com uma nota de 4,2 estrelas.

Como é feito o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato para aferir sua classificação geral.

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.

