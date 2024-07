Higienópolis terá festival de gastronomia gratuito neste final de semana

Com pratos de chefs de restaurantes de diferentes especialidades, regados a taça de vinho ou a drinques especiais, o Pátio Higienópolis comemora seus 25 anos com edição especial de Pátio Gourmet, que acontece dias 27 e 28 de julho, no Boulevard.

Participam, entre outras operações, Cannoli do Calimano, Fôrno, Make Hommus Not War (culinária kasher), Modi Giardino, MZP Marzipan (kasher), Navarro Cheese Cake, Pina Drinques, Ristorantino, Shihoma Deli, Tasca da Esquina e Z Deli.

O acesso é gratuito e os preços de pratos, bebidas e guloseimas variam de operação para operação, até R$ 40 por item. O Cartão XP Visa Infinite oferecerá chocolate quente para todos os clientes.

Make Hommus. Not War é um dos restaurantes que participam do evento Foto: Pedro Ferrarezzi | Make Hommus. Not War

Teatro de fantoches e música ao vivo

Para os dois dias, o Pátio Higienópolis programou atividades para todas as idades: para as crianças, teatro de fantoches, mágicos, esculturas de balão e música ao vivo.

Para todos, as tardes do fim de semana são embaladas por bandas de jazz, soul, blues e folk ao vivo - que se apresentam a partir da Varanda da Casa Higienópolis - imóvel tombado que faz parte do Complexo Pátio Higienópolis -, com acesso direto pelo Boulevard.

Serviço

Pátio Gourmet Especial de 25 anos de Pátio Higienópolis

(Av. Higienópolis 618, com entrada alternativa pela Rua Veiga Filho 133)

27 e 28 de julho, das 12h às 21h

Boulevard (entrada pelo Piso Pacaembu)

Acesso gratuito. Para consumo de alimentos e bebidas, os preços variam de operação para operação, não ultrapassando R$ 40 por item. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.