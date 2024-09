Se a televisão não conseguiu decretar o fim do rádio, nem os carros tornaram as bicicletas obsoletas, não seria o advento dos processadores que substituiria as facas, não é mesmo? Tecnologias à parte, na cozinha, a faca ainda reina absoluta, e a praticidade de ter em mãos uma ferramenta simples e precisa para descascar, partir, fatiar e picar do jeitinho que se deseja, mantém a faca como utensílio indispensável para grande parte das receitas culinárias.

Pensando na cozinha de casa, é comum utilizar a mesma faca para as refeições e preparo das receitas. No entanto, segundo a docente de gastronomia do Senac, Michelle Ibarra, ter facas adequadas para cada uso é muito importante para a segurança e eficiência dos mais variados preparos, e adquiri-las não precisa ser caro nem complicado.

“Escolher a faca certa para cada tipo de corte e preparo reduz o risco de acidentes na cozinha, auxiliando também no processo de precisão e eficiência dos cortes”, explica.

Veja a seguir o guia completo que Paladar montou com as dicas da especialista sobre os principais tipos, usos e materiais desse objeto-símbolo da culinária, além de dicas para manuseio das facas na cozinha de sua casa.

Quais são as facas essenciais em uma cozinha?

Diferentes tipos de faca dispostos em faqueiro Foto: Bruce Peter Morin/Adobe Stock

Ter um conjunto de facas funcional e adequado para os preparos caseiros não é tão difícil nem necessariamente caro. Os kits vendidos nos supermercados podem ser uma boa opção para ter um jogo inicial de facas com diferentes opções de funcionalidades que, com os cuidados corretos, podem dar conta do recado.

“Pensando em uma cozinha doméstica, um jogo essencial teria facas de chef, de desossa, de pão, de legumes e uma para filetar”, conta Ibarra.

Veja a seguir quais são os principais tipos de faca e as explicações da professora sobre as suas utilidades.

Tipos de faca - para que serve cada uma?

Faca de chef

Aprenda a utilizar facas de chef na sua cozinha. Foto: FESENKO MAKSYM/Adobe Stock

A faca essencial para a culinária, popularizada pelas escolas europeias de gastronomia e uma das mais utilizadas nas cozinhas profissionais para cortar vegetais, carnes e uma grande variedade de ingredientes. ”Essencial na cozinha, é uma das facas mais versáteis, uma verdadeira multitarefas. Sua lâmina larga, afiada e curva facilita o movimento de balançar ao cortar, o que torna o trabalho mais eficiente e menos cansativo.”

Faca Santoku

Faca Santoku Foto: New Africa/Adobe Stock

Popular na culinária oriental, é uma faca de uso similar à de chef. Um dos seus diferenciais é a presença de sulcos na lateral da lâmina, que contribui para que alimentos fatiados e picados não permaneçam grudados no metal, facilitando e agilizando os cortes. “De origem japonesa, a faca Santoku (termo que pode ser traduzido por ‘três usos’ ou ‘três virtudes’) é também muito versátil, como o próprio nome sugere. Funciona bem para o corte fino de carnes, peixes e vegetais.

Faca Nakiri

Faca Nakiri Foto: StasKivi/Adobe Stock

“Faca clássica de origem japonesa, com lâmina retangular e reta. O seu formato facilita o corte de alimentos retos e uniformes.”

Facas serrilhadas

Faca serrilhada Foto: Elena Elisseeva/Adobe Stock

As menores são muito utilizadas como talher, e as maiores podem ser úteis na hora de servir carnes e churrasco. “As facas serrilhadas são ótimas para o corte mais delicado e prático de proteínas previamente cozidas ou assadas.”

Facas de pão

Faca de pão Foto: LIGHTFIELD STUDIOS/Adobe Stock

Ainda entre as serrilhadas, essas facas se beneficiam de um serrilhado geralmente mais espaçado em um lâmina de tamanho médio, adequada para pães de diferentes tamanhos e consistências. “Útil ao cortar pães de casca mais dura, não amassa o miolo, devido ao menor esforço para romper a camada mais crocante, contribuindo para não danificar o interior do pão.”

Cutelo

Cutelo Foto: J.A./Adobe Stock

Há, basicamente, dois tipos: o europeu, utilizado para partir ossos, ligamentos, algumas cascas rígidas e outros alimentos duros, e o chinês, meio termo entre faca de cozinha e cutelo, afiado e útil para cortes variados. “A largura e peso da lâmina do cutelo, facilita o corte de alimentos mais duros e resistentes, como ossos, carnes e frangos.” É uma lâmina que tende a ser ‘sacrificada’ para fazer o trabalho com mais força e preservar o fio das outras facas.

Faca para descascar

S11 SAO PAULO / 05/04/2010 CADERNO PALADAR OE / 4 tipos de cuscuz (carimã, tapioca, farinha de milho e inhame) preparados pela cozinheira Ana Celia, do restaurante Zanzibar. Na foto Ana Célia. FOTO LEO AZEVEDO/AE Foto: LEO AZEVEDO

Boa opção para descascar alimentos de origem vegetal sem retirar grande parte do interior ou polpa. “Dependendo da finalidade e quantidade de alimentos, por questões de praticidade, se utiliza o descascador, mas alguns alimentos como o gengibre, por exemplo, se beneficiam do uso dessa faca.”

Faca de tomate

Tomate cortado em cubos Foto: AGPhotography/Adobe Stock

Uma faca de lâmina e serrilhado fino. “A faca específica para tomate, serve também para o corte de outros alimentos que tenham cascas finas e polpa macia, devido a ponta ser serrilhada, facilita o corte da casca com estabilidade e precisão, sem danificar a polpa.”

Faca para filetar

Faca de filetar Foto: arska n/Adobe Stock

“A faca de filetar é uma das melhores opções para o manuseio dos peixes. Sua lâmina é longa e flexível, permitindo cortes finos e precisos através das fibras da carne e da pele dos peixes.”

Faca para queijos Foto: Sunny Forest | Adobe Stock

Existem diferentes tipos, com lâminas ideais para queijos de diferentes características. “As facas de queijo de lâminas planas são ideais para queijos macios e semi-macios, como Brie e Camembert. Facas de queijo com perfuração são boas para utilizar em queijos moles e cremosos. Faca de queijo com serra é útil para queijos mais duros, como Gruyère.”

Qual a importância de ter facas afiadas?

Não é exclusividade dos grandes chefs: ter facas afiadas é algo essencial na cozinha, sendo mais seguras, na maior parte dos casos, que facas sem fio. “Facas afiadas oferecem cortes mais precisos e seguros, além de facilitar o trabalho em todos os processos. Facas sem corte demandam mais força, aumentando o risco de acidentes com escapes da lâmina e lesões nos dedos e mãos.”

O processo de afiar uma faca, na prática, “raspa” e afina a parte da lâmina que entra em contato com o alimento, contribuindo para que a força exercida pelo usuário da ferramenta seja aplicada em uma área menor, possibilitando cortes com maior pressão e precisão.

Como afiar facas em casa?

Aprenda a afiar facas em casa. Foto: Lauris Rozitis Arins/Wirestock/Adobe Stock

A especialista afirma que há sim técnicas para afiar a faca de um jeito seguro. “O afiador elétrico é uma opção rápida e fácil de usar. Normalmente, basta colocar o fio da faca na cavidade indicada pelo fabricante, ligar a máquina, e fazer o movimento de serra com a faca, testando em seguida o para garantir que a afiação ficou perfeita” conta Ibarra.

A professora também indica utilizar a pedra própria para afiar, hidratada com água ou revestida em óleo (a depender do tipo da pedra). “Para afiar com a pedra, passe a lâmina contra a superfície, mantendo o ângulo de 15 e 20 graus, aproximadamente, deslizando a lâmina da faca pela pedra em um movimento de ida e volta, cobrindo toda a extensão da lâmina. Esse processo precisa ser repetido do outro lado do fio da faca para garantir um fio preciso e uniforme.”

Como cuidar e armazenar bem as facas?

Saiba tudos sobre os diferentes tipos de faca. Foto: Sergey Tryapitsyn/Adobe Stock

“Cuidar e armazenar corretamente as facas garante maior durabilidade, melhor desempenho no corte e segurança. É necessário lavar sempre as facas com uma esponja que não danifique o fio e sempre com detergente neutro.” Com as esponjas de supermercado, vale utilizar a parte mais macia.

A especialista também dá dicas para evitar a corrosão: “evite deixar de molho para prevenir a corrosão da lâmina. Após a lavagem, seque imediatamente para evitar manchas e oxidação. Afie as facas com certa frequência para manter o fio e evite utilizar as facas para tarefas que não foram projetadas, como abrir latas.”

O segredo das tábuas

Muitas pessoas pensam que não, mas é necessário usar, pelo menos, duas tábuas de carne Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A superfície utilizada para apoiar os alimentos que estão sendo cortados também é de suma importância, tanto para o resultado final quanto para a conservação das facas. Clique aqui para ver as dicas de especialistas sobre os melhores materiais para tábuas de corte.

