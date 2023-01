Há 90 anos nascia o Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão, que se tornou referência em turismo, gastronomia e cultura da cidade.

Para celebrar a data em grande estilo, no dia 25 de janeiro, a Mercado SP SPE S.A., concessionária que administra o Mercadão, organizou um evento de comemoração a partir das 10h. Está prevista uma abertura oficial do evento, e entre os convidados estarão autoridades, locatários e colaboradores.

Além disso, será lançado o livro 90 Anos do Mercadão, de Guto Ambar. Ainda, teremos a abertura da exposição A História do Mercadão, e apresentações de bandas de diferentes estilos musicais, percorrendo os corredores do Mercado.

Sanduíche de mortadela do Mercadão: um clássico (mas para dividir)

A programação de aniversário não para por aí, e até o dia 29 de janeiro acontece o Festival Brasilidade, que contará com cardápios especiais de comidas típicas das cinco regiões do país, que estarão disponíveis em alguns restaurantes do Mercadão. A cada dia uma região será homenageada.

Para mais informações sobre a programação especial de aniversário do Mercadão, acesse as redes sociais do Mercadão.

O Mercado Municipal Paulistano é um dos mais emblemáticos pontos turísticos de São Paulo. Localizado no centro histórico da capital, o prédio que abriga o Mercadão foi projetado pelo engenheiro Felisberto Ranzini, responsável também pelo Teatro Municipal e pela Pinacoteca. Além de arquitetura e história, também é possível encontrar no Mercadão um pouco da gastronomia tradicional paulistana. Para quem quer conhecer a cidade e procura onde comer em São Paulo, o Mercadão oferece uma variedade de restaurantes. A refeição mais popular no local ainda é o sanduíche de mortadela, mas também são famosos o bolinho e o pastel de bacalhau.

Serviços

Aniversário de 90 Anos Mercadão

Mercado Municipal Paulistano - Mercadão

Rua da Cantareira, 306 - Centro Histórico de São Paulo

De 25 a 29 de janeiro

Horário: das 10h00 às 16h00