Padaria Zestzing oferece fornada de pizza para celebrar aniversário de São Paulo

Fundada por Cláudia Rezende em 2020, a proposta da padaria Zestzing é preparar pães como antigamente: com fermentações longas que garantem sabor e aroma mais acentuados

Para comemorar o aniversário de São Paulo, a casa vai oferecer no dia 25, assim como em todas as últimas quartas-feiras do mês, uma fornada especial de pizza de mussarela com molho de tomates italiano.

Os discos de massa são apresentados apenas no tamanho brotinho e são embalados para congelar ou rechear em casa, com outros ingredientes sobre a base.

Vale ressaltar, porém, que como as fornadas costumam ser limitadas, para garantir uma unidade, o ideal é encomendar.

Serviço

Zestzing Padaria Artesanal

Endereço: Alameda Tietê, 496, Jardim Paulista

WhatsApp para encomendas: (11) 94340-9515

Funcionamento: Terça a sexta-feira, das 11h às 18h. Sábado, das 10h às 15h.