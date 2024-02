Pistache, Harry Potter e crème brûlée: as apostas da Cacau Show para a Páscoa 2024

Na tarde da última terça, 30, a Cacau Show apresentou as principais apostas para a Páscoa de 2024. Em um encontro com imprensa e influenciadores, deu para notar quais são os produtos que devem liderar as vendas -- e Paladar ficou de olho nas tendências de sabores.

Pra começo de conversa, um sabor que fez sucesso no ano passado volta com a mesma força para a marca. O pistache é o recheio do ovo que não pôde ser encontrado nas prateleiras em 2023, depois de esgotar bem antes do previsto. “É o sabor do momento”, resume Daniel Roque, vice-presidente de negócios da Cacau Show, em papo com Paladar.

Ovos de Páscoa de 2024, da Cacau Show, foram apresentados em evento para a imprensa Foto: Lailson Santos

O ovo vem bem recheado e com pedaços de pistache no meio. É, de novo, uma das principais apostas da marca para chegar na marca de 21 milhões de ovos vendidos, em um aumento de 24% no número de unidades vendidas em relação ao ano passado.

Outro sabor que chamou a atenção foi o de crème brûlée. A Cacau Show acredita que o doce, uma das sobremesas francesas mais tradicionais, deve cair no gosto do brasileiro. De fato: no paladar, o ovo é bem doce, seguindo o padrão das sobremesas no País. E tem uma boa textura ao colocar pedacinhos crocantes no meio, lembrando como é o doce de fato.

Dentre outros sabores que surgem na Páscoa, apostas como o ovo de torta de maracujá, um dos mais saborosos na degustação que Paladar participou; o Gourmet Nuts, para quem gosta de sobremesa doce, com doce de leite e amêndoas; e até uma mistura de colomba pascoal e panetone, chamada pela marca de bolo de Páscoa, com chocolate ao leite.

Ovos de Páscoa para as crianças

Por fim, há as criações para as crianças. Os ovos que chegam às lojas acompanhados de pelúcias ou cadernos de Harry Potter estão de volta -- agora com opções de pelúcias de Harry, Dumbledore e Edwiges. Há também novas apostas, como o ovo do Garfield, que chega às lojas com uma pantufa, e o ovo dos Ursinhos Carinhosos, também com pelúcia.

Segundo Daniel Roque, a expectativa é de ter uma Páscoa “histórica” para a marca. “Nos últimos três anos, estamos em um processo de expansão importante”, destaca o executivo, que compartilha que a Cacau Show já conta com mais de 4,4 mil lojas. “Queremos sair de 17 milhões de ovos vendidos no ano passado para pouco mais de 21 milhões agora”.

Quanto custam os ovos de Páscoa da Cacau Show em 2024?

Além de deixar experimentar alguns dos ovos da Páscoa de 2024, a Cacau Show também já revelou o valor de seus produtos. Confira, abaixo, o preço dos principais ovos da marca para a Páscoa: