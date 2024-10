São Paulo Oktoberfest acontece até dia 20 com cerveja e pratos típicos; saiba como participar

A 7ª edição da São Paulo Oktoberfest já está rolando, e vai acontecer entre os dias 11 a 13 e 17 a 20 de outubro, no Parque Villa-Lobos. O festival, que celebra a cultura tradicional da Alemanha, é o braço oficial da festa em São Paulo, e conta com um cardápio recheado de iguarias típicas e, claro, muita cerveja.

Tendo o chef alemão Tobias Foellbach, da TF Gastro Performance GmbH, pratos como embaixador das atrações gastronômicas, pratos como joelho de porco com chucrute, diferentes tipos de salsichas alemãs (Schubliig, Kalbsbratwurst, Frankfurter e Cerveja), pretzel e doces alemães, como strudel de maçã, estarão presentes no cardápio do festival. Outras opções, como hambúrguer, frango frito, receitas com frutos do mar, tendo Maremonti, Nash Frango Frito, Unit Burger como alguns dos estabelecimentos participantes.

As cervejas da Paulaner, servidas na Oktoberfest de Munique, vão estar presentes na edição de SP, que tem como cervejaria oficial a Eisenbahn, que trouxe para a festa os estilos Pilsen, Pale Ale e a novidade Unfiltered,com aromas e sabores mais intensos. A cervejaria Schornstein, de Pomerode (SC), também marca presença no evento, com um menu variado: Pilsen, Weiss, Ipa, Ipa Tangerina, Oktoberfest, Bock e Summer Ale.

O festival tem como marca registrada as cervejas. Foto: Wasan/Adobe Stock

A São Paulo Oktoberfest também oferece uma programação musical recheada, com um bom mix de apresentações de música tradicional da Alemanha e artistas consagrados no Brasil, como CPM 22, Pitty, Roupa Nova, Jorge Vercillo e Fundo de Quintal.

PUBLICIDADE

Veja abaixo o mapa dos restaurantes e das atrações do festival:

Mapa da São Paulo Oktoberfest 2024. Foto: São Paulo Oktoberfest/Divulgação

Serviço:

Data: 11, 12, 13, e 17, 18, 19 e 20 de outubro (de quinta a domingo). Horário: quintas e sextas-feiras das 16h às 23h; sábados e domingos das 12h às 23h. Endereço: Parque Villa-Lobos - Avenida Queiroz Filho, 1365. Ingressos: R$ 20 a R$ 460, sujeito à alteração de preço e mudança de lote. Promoções e ingressos aqui. Classificação: 18 anos. Menores acompanhados pelos pais ou responsáveis. Instagram: @saopaulooktoberfest.