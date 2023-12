Superstições gastronômicas: o que comer para ficar rico em 2024

Entra ano, sai ano e a busca por receitas para atrair sorte e fortuna é sempre alta nessa época. De todas as superstições que são parte da nossa cultura, convenhamos, as gastronômicas são as mais interessantes. Afinal de contas, mal não vão fazer e, se você não ficar rico, pelo menos comeu bem, não é mesmo?

Confira a seguir o que você deve comer para, quem sabe, ficar rico em 2024.

Lentilha

A crença de que comer lentilha na virada do ano traz sorte e prosperidade para os próximos 365 dias vem de uma passagem bíblica, que faz parte do Velho Testamento. Ao abdicar de seus direitos de primogênito por um prato de lentilhas, Esaú, filho de Isaac e irmão de Jacó, tornou-se um homem rico. Na dúvida, melhor seguir a tradição: confira dez receitas fáceis com lentilha para a sua ceia de Réveillon.

Receita preparada pela chef Morena Leite, do Capim Santo e do Santinho. Une a tradicionalíssima lentilha com a cebola caramelizada, que caiu no gosto do brasileiro nos últimos anos.Aprenda a fazer. Foto: Felipe Rau/Estadão

Mochi

É tradição nipônica comer mochi (lê-se mô-ti) na primeira refeição do Ano-Novo para atrair sorte e fartura. Quem quiser seguir o costume à risca precisa correr para encomendar uma porção do bolinho de arroz glutinoso em algum mercado especializado (já que, no dia 1º de janeiro, dificilmente você vai encontrar algum estabelecimento aberto).

Agora, se você não for tão caxias assim, pode esperar até o dia 2 de janeiro para comer o já tradicional ozoni da chef Telma Shiraishi. A sopa tem como base um dashi vegetariano, onde se mergulha o mochi. Rolinho de acelga, shiitake, cenoura, nabo, cebolinha, myoga e konbu complementam o prato, que será servido no Aizomê (da Japan House) até o dia 7 por R$ 32.

Aizomê/Japan Hoouse - av. Paulista, 52, Bela Vista. 11h30/16h30 (fecha 2ª)

Aizomê serve tradicional ozoni na primeira semana de janeiro Foto: Rafael Salvador

Romã

Quem não conseguir cumprir com as simpatias da virada do ano ainda pode contar com a sorte do Dia de Reis. A tradição manda comer três grãos de romã, reservar as sementes e guardar na carteira durante o ano todo para atrair fortuna. Confira aqui sete receitas para fazer com os demais grãozinhos da fruta.

Essa receita da chef Carolina Brandão, do Las Chicas e do La Clementina, tem toque indiano. A berinjela assada é temperada com azeite e garam masala (mistura de especiarias moídas típicas da Índia). Leva ainda romã, queijo de cabra tipo boursin e coalhada.Confira! Foto: Felipe Rau/ Estadão

Nhoque da fortuna

Essa é só para o dia 29 janeiro - e também vale para os meses seguintes. Não importa qual o tipo de nhoque (de batata, mandioquinha, batata doce…) nem o molho - você pode escolher a versão de sua preferência -, o que não pode faltar é uma cédula de dinheiro embaixo do prato. Quando for comer as primeiras sete bolinhas de nhoque, mentalize sorte e fortuna. Confira aqui algumas receitas.

