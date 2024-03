Testamos dez marcas de colomba pascal; confira o ranking

Nem só de chocolate vive a Páscoa — há quem prefira colocar os ovos para escanteio e se dedicar à colomba pascal. Prima do panetone, a receita deve ter massa leve, alveolada e aromática, com frutas cristalizadas bem distribuídas e uma cobertura doce e crocante.

Mas será que todas as colombas à venda este ano atingem esse resultado? O Paladar selecionou dez marcas, encontradas em supermercados e padarias, e convidou especialistas para provar as receitas às cegas.

O júri: Veronica Kim, Ale Sotero, Henrique Yukio e Vinicius Pires Foto: TABA BENEDICTO/ ESTADAO

O time de jurados foi formado por Veronica Kim, da confeitaria By Kim, Ale Sotero, chef de confeitaria do Mocotó, Vinícius Pires, cozinheiro e ex-Evvai, que deve estrear seu próprio restaurante em breve, e Henrique Yukio, padeiro da Kio Bakehouse, cuja inauguração está prevista para logo mais. Sem saber as marcas das colombas selecionadas pela equipe do Paladar, eles avaliaram quesitos como aspecto visual, aroma, qualidade e distribuição das frutas cristalizadas e umidade e densidade da massa.

Confira, abaixo, as colombas que participaram da degustação — e suas performances.

PUBLICIDADE

Ah! Se você é também do time do chocolate, daqui dois dias sai o resultado da tradicional degustação de ovos de Páscoa do Paladar (artesanais e de mercado), que em sua 19ª edição, provou um total de 60 amostras. Não dá para segurar a ansiedade? Tudo bem: você já pode conferir foi a degustação às cegas de dez ovos de chocolate ao leite vendidos em supermercados.

As melhores colombas de 2024

Oli Pães Confeitaria Dama Fabrique

Colomba da Oli Pães conquista selo Paladar Foto: Taba Benedicto/Estadão

As dez marcas na avaliação dos jurados, em ordem alfabética

PUBLICIDADE