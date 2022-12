Natal é sempre um bom pretexto para caprichar na arrumação da mesa. Por isso Paladar convidou a florista e cenógrafa Gabriela Nora, da Galeria Botânica, para sugerir ideias arrasadoras para decorar uma mesa de festa neste Natal usando basicamente plantas. Folhagens frescas ou secas, flores que combinam com os festejos natalinos, musguinhos e outros adereços naturais rendem arranjos que vão dos mais simples ao exuberante total. O que importa mesmo é adaptar as ideias do seu jeito. O que as três mesas sugeridas têm em comum é uma mistura boa de louças, guardanapos, copos, taças e, claro, plantas - que, além de belas, ainda podem dar um clima especial com seus aromas (folhagens como eucalipto, alecrim e pinheiro cumprem essa missão). E como em mesa bonita não pode faltar comida boa, sugerimos receitas do nosso acervo, devidamente relacionadas ao final de cada dica de decoração, para combinar com cada uma das mesas propostas. Boas festas, lindas festas!

MESA RÚSTICA

A paleta de cores em tons terrosos e o trilho de folhagens com adornos natalinos compõem esta proposta de mesa rústica para o Natal

O grande trunfo decorativo desta mesa de festa é a cartela de cores em tons terrosos misturados ao verde das plantas. Simples e chique! O trilho de tuias vira um caminho de mesa. Você pode recriar uma versão reunindo vários galhos de tuia sobre o centro da mesa ou comprar o trilho pronto em lugares com a Galeria Botânica. A decoração sobre as folhagens é feita, nesta proposta, com pinhas, folhas e flores secas. Mas Gabriela Nora sugere que você crie sua própria versão com os ornamentos que tiver em casa: cascas ou galhinhos de árvores, bolas de Natal, pinhas de outros natais...

Detalhe da mesa rústica de Natal proposta pela florista e cenógrafa Gabriela Nora, da Galeria Botânica

Os castiçais foram revestidos com musgo (desses que a gente usa para forração de vasos) e os anéis dos guardanapos foram feitos com cipó trançado decorado com folhas de eucalipto, sementes e pinhas minúsculas (cola quente resolve essa união de materiais). Para dar um ar ainda mais rústico à mesa, Gabriela sugere sousplats de barro (que podem ser improvisados com pratos de vasos, olha que ideia bacana) e juta para envolver os guardanapos de tecido. O jogo americano de taboa arremata a produção.

Receitas natalinas que dão match com a mesa rústica

Rabanada de panetone

+ Salada de figo com agrião

+ Arroz com pernil cachaça e frutas

+ Rabanada de panetone





MESA EXUBERANTE

A proposta desta mesa de festa é a mistura boa do glamouroso com o básico

Continua após a publicidade

A proposta desta mesa de festa é a mistura boa do glamouroso com o básico. Gabriela Nora optou aqui por um arranjo sobre a mesa montado sobre um candelabro gigante, decorado com bolas de natal feitas com folhas secas coloridas, folhagens secas, eucalipto, alecrim, bolas de Natal e flores frescas, como o cravo e a rosa garden.

A grande sacada desta mesa é a mistura do arranjo exuberante com jogos americanos improvisados com guardanapos de tecido

A grande sacada foi misturar essa exuberância toda do arranjo com jogos americanos improvisados com guardanapos de tecido, que também precisam ser grandes para causar o efeito desejado, de cores diferentes. Sobre eles, pratos com uma proposta mais informal e guardanapos brancos, também de tecido. Outra ideia bacana da florista foi misturar taças coloridas com outras transparentes.

Receitas natalinas que dão match com uma mesa mais exuberante

Chocotone recheado com brigadeiro de chocolate belga

+ Chocotone recheado com brigadeiro de chocolate belga

+ Peru ao molho shoyu

Continua após a publicidade

+ Tender bolinha com abacaxi





MESA DESPOJADA

Vaso feito com lata de leite em pó revestida com casca de árvore e musgo, materiais fáceis de encontrar em lojas de jardinagem

Nesta proposta de mesa de festa, Gabriela Nora aposta em uma coleção de vasos para o centro da mesa. Vasos de barro misturados a outros feitos com latas grandes de leite em pó revestidas com musgo fresco e cascas de árvores, dois materiais que você encontra com facilidade em lojas de jardinagem. Aqui ela mistura pequenos pinheiros com folhagens tropicais em vasos de barro.

A toalha improvisada com alguns metros de malha estampada com motivos florais e os pratos lisos com cores diversas compõem essa proposta viável tanto para o jantar quanto para o almoço de Natal

Uma proposta simples e de efeito surpreendente. As taças de vinho e de água, de cores e estilos diferentes, vão todas à mesa - para facilitar a vida do anfitrião e dos comensais que, dessa maneira, já têm tudo o que precisam à vista dos olhos durante a refeição. A toalha improvisada com alguns metros de malha estampada com motivos florais e os pratos lisos com cores diversas compõem essa proposta viável tanto para o jantar quanto para o almoço de Natal.

Continua após a publicidade

Receitas natalinas que dão match com uma mesa mais despojada

Pudim de panetone sobre travessa branca com filete vermelho. A travessa está sobre uma tábua de madeira. Ao fundo aparece parte de um guardanapo de tecido rosa

+ Pudim de panetone

+ Quiche de bacalhau

+ Salpicão de legumes









Continua após a publicidade