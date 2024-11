Final de ano é época de comemorações, sejam elas com a família, amigos ou colegas de trabalho. Nesse último caso, quem não quer passar uma boa impressão e mostrar para todo mundo como montar uma boa festa da firma, com receitas fáceis de fazer, rápidas e, o mais importante, deliciosas?

Para você impressionar, falamos com quem entende do assunto. A chef Helena, da padaria St. Chico, o chef Rosny Gerdes, do Phiroza Gastronomia e o restaurante Far Niente nos passaram sugestões incríveis de pratos que você pode fazer em casa e levar para o trabalho, tudo isso pensando na praticidade para que a comida chegue em perfeito estado. Confira o que eles disseram:

Lanches tradicionais

Existem pratos que são típicos de confraternizações, que não exigem muito tempo para serem feitos e que, com certeza, vão agradar o paladar de todos.

“Para a turma que faz café da manhã ou lanche, bolo, cookie, suco de fruta…. Até um pão de queijo assado fresquinho vai chamar a atenção (mesmo que congelado, desde que seja de uma marca boa)”.

“Para a galera do happy hour, uma torta de frango ou de legumes, palitinhos de cenoura e pepino para comer com sal e, se estiver inspirado, montar alguns sanduichinhos seria incrível!”

“No final das contas, acho que tentar fugir das coisas que já sabemos que mais alguém vai levar - amendoim japonês, mini coxinha…,” conta Helena.

Sanduíches

Com sanduíches não tem erro, eles são versáteis e agradam todos os gostos. Não é à toa, que eles são uma das principais sugestões do chef Rosny.

“Os sanduíches de metro fizeram a alegria das festas dos anos 1990. Eles são perfeitos para compartilhar e ainda podem ser personalizados de acordo com as restrições alimentares”.

“Que tal comprar uma deliciosa baguette, abrir ao longo do comprimento e passar coalhada, azeite, za´atar, salame italiano, pepino em conserva e fatias de tomatinho cereja?”.

“Ou você pode comprar uma focaccia básica, abrir ao meio ao longo do comprimento e rechear com tomatinhos cereja, cebola cortada em tiras finas e refogada em azeite, orégano e bacon em cubos também refogados.”

Torta e quiches para viagem

“Seja no transporte público ou de carro, levar comida nem sempre é uma tarefa fácil. Tortas e quiches são ótimas opções. Elas não têm molho, não vazam e, dependendo do recheio, nem de refrigeração precisam.”

Veja 7 receitas de quiche perfeitas para sua festa.

“E que tal fazer a sua própria Torta e arrasar com os amigos? Aproveite a temporada das Alcachofras e faça essa deliciosa Torta com queijo Minas Frescal”, sugere o chef Rosny

Torta de alcachofra e queijo minas Foto: Phiroza Gastronomia/ Divulgação

Receita completa

Burrata com molho romesco

A festa da firma é uma ótima oportunidade de preparar pratos que são mais sofisticados e práticos de serem feitos, como a receita de burrata com molho romesco do restaurante Far Niente. A burrata com certeza vai chamar a atenção pela sua textura cremosa e sabor. E unida do molho romesco com a sua picância vai formar uma combinação incrível que vai impressionar os seus colegas de trabalho.

Burrata com molho romesco Foto: Restaurante Far Niente/ Divulgação

Receita completa

“Uma dica é pensar que seu prato será levado à festa de carro ou transporte público. Então, deixe para montar no local para que a apresentação fique convidativa e não bagunçada.

Opte por comidinhas que não precisem de muitos talheres e que dê para comer com as mãos. Além da Burrata Fria, sanduíches, tortas, brusquetas e canapés podem ser uma boa para a ocasião”, diz.

E que tal fazer um drink sem álcool para a sua festa?

Sangria é um drink que tem a cara das festas de final de ano. Fácil de fazer, o coquetel fica lindo na mesa e é muito apreciado. Confira a receita simples de sangria sem álcool que substitui o vinho tinto por suco de uva e o espumante por refrigerante de limão.

Sangria sem álcool Foto: Giulia Howard/Estadão

Receita completa

E para fechar, um docinho!

A ideia deste caderno é fazer bonito na festa da firma, sem ter muito trabalho tanto na hora de preparar os pratos quanto na de transportar a comida até o trabalho. Então aqui vão dicas de três bolos perfeitos para a ocasião:

Bolo gelado de coco da Carole Crema

Bolo de coco da Carole Crema Foto: Rodolfo Regini

Receita completa

Bolo de banana de Liquidificador da chef Helô Bacellar

Receita de bolo de banana caramelizada da chef Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Receita completa

Bolo de frutas cristalizadas

Bolo de frutas cristalizadas Foto: Paulo Gonçalves/Padaria Pão do Paulo

Receita completa