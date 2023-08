Desde a pandemia, os pedidos por aplicativos de entrega - o famoso delivery - ficaram ainda mais populares e você, certamente, deve ter os seus prediletos para comer no conforto da sua casa. Mas já parou para pensar no que o Brasil todo tem pedido em 2023? Essa curiosidade bateu forte aqui em Paladar e entramos em contato com o iFood para descobrir o que o brasileiro mais gosta de pedir no app. Confira o ranking:

Alimentos mais consumidos no Brasil

Hambúrguer Sanduíche wrap Prato de comida com carne Prato de comida com frango Marmita Açaí Pizza salgada Massas Sushi/sashimi (comida japonesa, no geral) Sobremesa

O que cada região tem pedido?

Para entender melhor, fomos mais a fundo e descobrimos o que cada região do Brasil está pedindo. Confira abaixo:

Norte

Hambúrguer Prato de comida com carne Sanduíche wraps Massas Pizza Prato de comida com frango Comida japonesa Açaí Bolos e tortas doces Peixes e frutos do mar

Nordeste

Hambúrguer Sanduíche wraps Prato de comida com carne Pizza Prato de comida com frango Açaí Massas Marmitas

Centro-Oeste

Hambúrguer Sanduíche wraps Prato de comida com carne Prato de comida com frango Marmita Açaí Massas Comida japonesa Pizza Sobremesas

Sudeste

Hambúrguer Sanduíche wraps Prato de comida com carne Prato de comida com frango Marmita Açaí Comida japonesa Pizza Bolos e tortas doces Sobremesas

Sul