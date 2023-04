O café preto faz parte da rotina do brasileiro, seja no café da manhã, da tarde, depois de uma boa refeição ou para dar aquela levantada no astral quando bate o sono. O grão já ganhou o coração de grande parte dos brasileiros, mas você sabe como deixar seu cafezinho ainda mais gostoso? Chamamos o barista No More Bad Coffee e coffee hunter (caçador de café, em tradução literal), Caio Tucunduva, para te dar algumas dicas de como deixar seu café preto muito saboroso.

A escolha dos grãos

Fuja de torra extraforte, pois são grãos de café queimados propositalmente para disfarçar todas as impurezas Foto: Hélvio Romero | Estadão

Na hora de comprar o café, fuja de torra extraforte, pois, segundo Tucunduva, trata-se de grãos de café queimados propositalmente para disfarçar todas as impurezas que estão dentro do pacote. Isso faz com que o café fique muito amargo e precise de muito açúcar. A indicação do profissional é a escolha de torras mais claras, pois elas têm aromas e sabores ressaltados, além de apresentarem uma doçura natural, o que te permite usar menos açúcar ou até nenhum.

Análise do rótulo

Antes de decidir qual café levar, confira o rótulo, pois é lá que você irá encontrar o que tem naquele produto. “Embalagem de café tem que conter café e nada mais. Cafés de qualidade não contém impurezas”, afirma o especialista, que também ressalta: “café não é igual a vinho, então é importante ver a data da torra. Quanto mais recente, melhor”, aconselha.

Como guardar o café

Onde você guarda o café quando chega do mercado? “É sempre ideal manter este café em um ambiente fresco, com passagem de ar, mas escuro. Deixe o café dentro do saquinho e coloque a embalagem em um pote hermético, porém, nunca na geladeira, pois o café absorve todos os odores dos alimentos”, explica Tucunduva.

Vale ressaltar que café não é alimento perecível: “A partir da data da torra, que se encontra na embalagem, o ideal é que o café em pó seja consumido em até três meses, porque ele oxida depois de torrado e perde suas propriedades. Já o café em grãos dá para ser mantido tranquilamente por até 12 meses, que é a validade do café por definição. Porém, depois que for moído, o ideal é fazer o café imediatamente”.

O café em cápsula na rotina

O café em cápsula, hoje, pertence ao dia a dia das pessoas, porém, o barista conta que ele é a melhor opção por causa da pressa. “O próprio encapsulamento do café é feito com café moído em uma atmosfera diferenciada. E, neste processo, ele conserva um pouquinho mais, mas não é ideal. A cápsula é fantástica se a gente for pensar na praticidade e velocidade para tomar um café”, opina.

Dicas para preparar o café

Deve-se colocar água quente no filtro para tirar o gosto residual de celulose Foto: Werther Santana | Estadão

O que talvez nem todo mundo saiba, é que antes de começar o preparo do café, “deve-se colocar água quente no filtro para tirar o gosto residual de celulose, também conhecido como gosto de papel, que pode atrapalhar no gosto da sua bebida”, como diz Caio Tucunduva.

Chegou a hora de ferver o café, mas sem queimar. Para isso, o barista sempre recomenda que a água fique entre as temperaturas de 92ºC e 96ºC, ou quando a água começar a fazer bolhas. Depois disso, desligue e coe imediatamente.

Quando for colocar o pó, a indicação do especialista é a medida base: para cada 10 gramas de pó (1 colher de sopa), vão 100 ml de água (⅕ de copo americano). Por outro lado, ele fala que tudo bem improvisar e variar de acordo com o método, grãos e paladar.

E para terminar, o barista nos deu uma dica curiosa sobre o jeito de despejar a água, que também faz toda a diferença no sabor do café. “Uma boa forma de começar é pela pré-infusão. Basta adicionar água só até cobrir o pó e esperar 30 segundos. Despeje a água lentamente em formato circular garantindo que todo o pó que está nas paredes do filtro seja aproveitado”, ensina.