Será que dá pra confiar em um robô quando o assunto é gastronomia? A inteligência artificial está por todos os lados, e aos poucos ganha espaço também nesse segmento. Chefs e empresas do mundo inteiro estão começando a utilizar o recurso para otimizar experiências gastronômicas e criar produtos que agradem ao paladar.

A presença da inteligência artificial na gastronomia está, principalmente, no desenvolvimento de combinações de ingredientes através de algoritmos, criando produtos e sabores que dificilmente seriam elaborados por humanos. Mas afinal, será que as comidas ficam gostosas?

O chef francês Nicolas Maire já tem plena confiança na ajuda tecnológica e usa a inteligência artificial para criar produtos à base de plantas para substituir as proteínas animais. O robô ‘Sam’, como foi apelidado, ajuda o chef a desenvolver novos sabores através de um acervo de mais de 60 anos de conhecimento de ingredientes e compostos químicos.

O robô foi desenvolvido pela empresa Firmenich e, segundo a BBC, sugere fórmulas em questões de minutos, orientado por sabores e texturas sugeridos por chefs e químicos gastronômicos. O processo agiliza a confecção dos produtos e cria alimentos otimizados para o paladar dos consumidores.

A marca de saquê japonesa Suzuki Shuzoten também já aposta na inteligência artificial. A empresa confia em robôs para produzir destilados que harmonizam com os tipos de peixes da região. Segundo a Food News, os peixes são avaliados pela inteligência artificial, e os destilados são produzidos de acordo com o sabor dos alimentos, buscando complementar o gosto da comida usando algoritmos e cálculos matemáticos.

A inteligência artificial criou apenas um tipo de saquê até agora, e o resultado foi positivo entre os consumidores. A empresa pretende lançar mais oito tipos de saquê usando a inteligência artificial em 2023. Os produtos são vendidos apenas no Japão.

A novidade certamente é curiosa, visto que o paladar é um sentido subjetivo e muito particular da experiência humana. No Brasil, algumas empresas engatinham no uso da inteligência artificial, mas muitos chefs tem um pé atrás em relação ao uso da tecnologia. Apesar da desconfiança, uma coisa é certa: a inteligência artificial veio para ficar, e seu papel na gastronomia só tende a crescer.

