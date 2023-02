Temperar com gengibre parece coisa da cozinha contemporânea, que acolheu os sabores asiáticos. Mas, na Antiguidade, os romanos já usavam a raiz – caríssima, na época – para dar sabor às carnes e aves. Chegou às Américas na época das grandes navegações e se deu bem por causa do clima tropical. O gengibre levanta o sabor de qualquer prato, emprestando uma mistura de picância e frescor, especialmente combinado com shoyu, limão e alho, como é o caso desse picadinho de inspiração asiática. Se preferir usar frango , siga a mesma receita.