Pupunha e mandioca: usos inusitados de velhos conhecidos inauguram os painéis do 10º Paladar Cozinha

Sábado, 6 de maio, é o dia de estreia da 10º edição do Paladar Cozinha do Brasil. E pra comemorar a volta do celebrado evento, o Paladar preparou dois painéis mais que especiais para o público.

Inaugurando o passeio pela diversidade dos produtos culturais e ingredientes dos biomas brasileiros, o chef Lucas Corazza e a dupla da Companhia dos Fermentados, apresentarão novas perspectivas sobre dois queridinhos nacionais: a pupunha e a mandioca.

Começando às 14 horas, o painel tem vagas limitadas (20 lugares). Clientes de cartões Mastercard Platinum e Black podem reservar as experiências da programação pelo link: https://www.priceless.com/culinary/product/182300/paladar-cozinhas-do-brasil

No painel Pupunha não é só palmito, Corazza irá mostrar toda a versatilidade do ingrediente Foto: F.LOUZA

No painel Pupunha não é só palmito, Corazza irá mostrar toda a versatilidade do ingrediente, explorando também aspectos socioambientais, como a manutenção da biodiversidade e a gastronomia de aproveitamento. Famoso por sua participação no programa Que seja doce do GNT, Corazza é um dos confeiteiros mais consagrados do País. Com passagens pela Europa e Estados Unidos, onde aperfeiçoou suas técnicas de pâtisserie, o Chef já há muito tempo se dedica à investigação e aproveitamento dos produtos brasileiros. Tendo trabalhado nas cozinhas de Alex Atala e Bel Coelho, Corazza é um grande entusiasta da cozinha que busca valorizar toda riqueza de nossos biomas, e busca constantemente incorporá-los às suas receitas.

Exemplo deste engajamento é a receita que será apresentada durante o Painel. Apresentando um lado bastante inusitado da pupunha, Corazza ensinará o público como aproveitar integralmente o produto ao fazer um audacioso doce do fruto da pupunha.

Já mais pro fim da tarde, às 16 horas, é a vez da Companhia dos Fermentados tomar a fala!

Já mais pro fim da tarde, às 16 horas, é a vez da Companhia dos Fermentados tomar a fala! Fernando Goldenstein e Leonardo Andrade apresentarão o painel Mandioca e seus mistérios: Um passeio pelas técnicas indígenas de fermentação, abordando as várias facetas da raiz.

A dupla é uma sumidade quando os assuntos são fermentação e alimentação saudável, e seu trabalho de resgaste de técnicas antigas e naturais de produção de alimentos e produtos é tão impressionante, que inclusive colaborou com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), auxiliando na elaboração de padrões de qualidade e identidade na produção do Kombucha.

Fernando e Leonardo esmiúçam a história e o processo de fermentação da mandioca Foto: Picasa

Todo o savoir-faire da dupla será exposto ao longo do Painel. Resgatando técnicas ancestrais, Fernando e Leonardo esmiúçam a história e o processo de fermentação da mandioca. Ao ser extraída da terra, a mandioca entra rapidamente em estado de putrefação e a fermentação é um do meio, utilizado já pelos povos originários, para preservar o ingrediente. Também chamada de Puba, a mandioca fermentada será o ingrediente base para a preparação de um bolo, que será degustado com goiabada ao longo do painel.

Mas esse não é o fim da festa! Junto com o bolo, os participantes poderão molhar a garganta com um vermute brasileiro, feito com vinho de caju e diversos botânicos do sudoeste, como jerivá e jurubeba.



Serviço

Painel com o Chef Lucas Corazza

Pupunha não é só palmito

Aproveitamento, manutenção de biodiversidade e um olhar inusitado sobre o pupunha

Data: 06 de maio de 2023

Horário: 14h

Tempo de duração: aproximadamente 1 hora

20 vagas

Valor: R$ 90,00





Painel com os Chefs Fernando Goldenstein e Leonardo Andrade - Cia dos Fermentados

Mandioca e seus mistérios: Um passeio pelas técnicas indígenas de fermentação

Data: 06 de maio de 2023

Horário: 16h

Tempo de duração: aproximadamente 1 hora

20 vagas

Valor: R$ 90,00





Local: Espaço Priceless – Abaru Anexo – Rua Formosa, 157 – São Paulo, SP (acesso pelo estacionamento/subsolo do Shopping Light).

Clientes de cartões Mastercard Black™ e Platinum Mastercard® podem reservar as experiências da programação pelo link: https://www.priceless.com/culinary/product/182300/paladar-cozinhas-do-brasil