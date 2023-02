Paladar testou 9 marcas de água de coco vendidas no supermercado Foto: TABA BENEDICTO

Leia também Bolo de coco

A melhor água de coco do mercado é a natural, original da fruta cuja produção no Brasil se concentra no Nordeste, 80% do que consumimos é proveniente dessa região do país. O coqueiro que parece tão nosso de nascença foi introduzido em terra brasilis pelos portugueses no século 16. A versão original dessa água rica em sais minerais é encontrada com facilidade em praças, parques e praias brasileiras. É a versão industrializada, porém, encontrada nas prateleiras do supermercado mais próximo, o foco deste teste de Paladar.

Foram eleitas nove marcas, avaliadas por um time de três juradas: a chef de cozinha do Empório Frutaria, em São Paulo, Luciana Reco; a nutricionista Thais Barca e a associada do Instituto Chão, um dos mercados de produtos orgânicos mais importantes da cidade, Julia Santos Barreto. Juntas, elas participaram de um teste parte às cegas, com degustação de cada uma das águas sem a revelação da marca. Nessa etapa, elas puderam dar suas impressões sobre sabor, aroma e coloração do produto. Na sequência, a embalagem da água de coco era revelada para que elas pudessem analisar as informações presentes no rótulo.

As juradas Thais Barca (esq), Luciane Rico (centro) e Julia Barreto presentes no teste Paladar para a melhor agua de coco Foto: TABA BENEDICTO

A opção pelo teste misto (geralmente Paladar faz o teste às cegas do início ao fim) foi importante para classificar as águas de coco não só pelo sabor, mas também pela qualidade nutricional do produto. No vídeo de bastidores do teste você acompanha o processo completo. A nutricionista Thais Barca foi criteriosa ao avaliar a composição de cada um dos produtos: “Prestamos atenção especial aos aditivos e conservantes químicos em excesso apontados nas embalagens”, explica. “As água de coco com as melhores características nutricionais são as que apresentam o menor número de ingredientes”.

Entre as marcas analisadas, as juradas notaram que metade delas tinha poucos ingredientes apontados no rótulo, a outra metade apresentou uma quantidade considerável de aditivos, conservantes e açúcar. Aditivos como ácido ascórbico (vitamina C) foram considerados aceitáveis para a conservação do produto. Já aditivos químicos em profusão foram classificados como pouco interessantes do ponto de vista nutricional.

Continua após a publicidade

Ao final do teste, as juradas afirmaram ter se surpreendido positivamente com algumas marcas e muito negativamente com outras. Nenhuma delas trocaria a água de coco natural pela versão industrializada, mas que têm seu valor no quesito praticidade no dia-a-dia e são boas alternativas às bebidas açucaradas demais disponíveis nas prateleiras do supermercado.

As três marcas melhor avaliadas pelas juradas convidadas por Paladar para o teste das melhores águas de coco do mercado Foto: TABA BENEDICTO

AS MELHORES ÁGUAS DE COCO DO MERCADO

PRIMEIRO LUGAR – VILLA PIVA

SEGUNDO LUGAR – DO BEM

TERCEIRO LUGAR - RIO

A nutricionista Thais Barca avalia uma das marcas do teste para eleger as melhores águas de coco do mercado Foto: TABA BENEDICTO

Continua após a publicidade

AS 9 MARCAS NA AVALIAÇÃO DOS JURADOS

DO BEM (R$ 13,49 / 1 litro) – A segunda colocada no ranking foi avaliada como uma água de coco de sabor leve e agradável, levemente cítrico, com pouco gosto residual, bem próximo ao da água natural. Um produto que também tem uma boa lista de ingredientes e de informações nutricionais. Antioxidantes presentes na formulação não interferem no sabor.

CAMPO LARGO (R$ 16,02 / 900 ml) – Processo de industrialização descaracteriza o sabor original da fruta. Tons metálicos e cítricos aparecem bastante. Plástico da embalagem altera o sabor. Aroma não remete à água de coco natural. Lista de ingredientes pequena, porém com aditivos. Embalagem de plástico não favorece o produto.

DUCOCO (R$ 11,38 / 1 litro) – Aroma e sabor artificiais ao paladar, com algo de fermentado e muito distante do sabor da água de coco natural. Rótulo com muitos ingredientes também foi considerado característica negativa do produto, que inclui conservantes e antioxidantes na lista de ingredientes, que descaracterizam o sabor da água de coco.

KERO COCO (R$ 11,34 / 1 litro) – As juradas classificaram o sabor do produto como levemente amargo e fermentado. Retrogosto permanece da boca de forma pouco agradável. O rótulo aponta muitos aditivos, incluindo açúcares adicionados ao produto. Sabor muito suave, próximo ao de uma água de coco diluída e com tons metálicos, provavelmente provenientes da embalagem.

NATURAL DO BRASIL (R$ R$ 11,99 / 1 litro) – O rótulo com poucos ingredientes (apenas água de coco e antioxidante) e as informações nutricionais do produto foram apontados como bastante positivos. O sabor foi classificado, durante o teste, como um tanto distante da água de coco natural e levemente amargo no final.

OQ (R$ R$ 16,13 / 1 litro) – Segundo as juradas, a cor do produto é bem parecida com a água de coco natural. O sabor da água de coco foi classificado unanimemente como pouco atraente e levemente fermentado. Também foi apontado um sabor residual forte. Por outro lado, o rótulo ganhou considerações positivas por ter poucos ingredientes, incluindo dois tipos de antioxidantes que, na avaliação, pode justificar a alteração de sabor no produto final.

Continua após a publicidade

RIO (R$ 14,72 / 1 litro) – A terceira colocada no ranking foi apontada como uma água de coco de sabor leve, adocicado e que lembra muito a da água de coco natural. Um produto que não é diluído em água, com uma lista de ingredientes ok, apesar de incluir aditivos e frutose em pouca quantidade. Adição de açúcar é ponto fraco.

SOCOCO (R$ 10,41 /1 litro) – Água de coco de sabor doce, porém distante da versão natural. Aroma não agradou. No final, as juradas identificaram um retrogosto de açúcar no paladar. O sabor alterado com relação ao da água de coco natural foi relacionado ao fato de ser uma água produzida no sistema UHT. Tem aditivos na composição, o que não é interessante do ponto de vista nutricional.

VILLA PIVA (R$ 19,98 / 1 litro) – A primeira colocada no ranking do Paladar apresenta sabor leve e muito próximo da água de coco natural. O rótulo foi avaliado como bastante bom, com poucos ingredientes. Foi classificada pelas avaliadoras como a água de coco de sabor mais doce e agradável ao paladar, com pouco gosto residual. A lista de ingredientes também teve avaliação positiva, com informações nutricionais bem claras.