Qual a melhor pizza congelada do supermercado?

Foram avaliadas 6 marcas de pizzas congeladas vendidas nas redes de supermercado Foto: DANIEL TEIXEIRA

Para muita gente, pizza congelada é um dos hits salvadores da pátria na hora de improvisar um jantar ou um lanche. Um produto prático e barato e que não tem a pretensão de concorrer com a redonda servida nas pizzarias da cidade.

O que as duas versões têm em comum é o fato de serem quase uma unanimidade aos olhos do consumidor. A pizza do supermercado, com sua singeleza sincera, é a favorita de uma segunda-feira qualquer, quando tudo que se quer ao chegar do trabalho é a glória de tirar uma comida pronta do freezer e apenas aquecê-la no forno por 12 minutos – tempo médio de preparo de uma pizza congelada.

Enquanto a pizza do domingo carrega toda uma expectativa, a do supermercado provoca o mesmo calorzinho no peito que se tem ao avistar um pacote de macarrão instantâneo dando sopa na dispensa quando bate aquela fominha no meio da noite.

São poucas marcas a abarrotar os freezers dos hipermercados, escolhidos por critérios que variam do preço mais camarada à fidelidade a uma marca do coração. Um corredor inteiro de opções de sabores à escolha do freguês.

A partir da esq., os jurados Rodrigo Bizzo, Claudia Rezende, Luciana Spina, e Gabriela Guerriero Foto: DANIEL TEIXEIRA

Paladar selecionou seis marcas presentes nas redes de supermercado para a realização deste teste: Sallu, Bráz, Sadia, Seara, Swift e Aurora, todas no sabor muçarela – para que os critérios de avaliação fossem os mesmos para cada uma delas. Na bancada dos jurados estavam a pizzaiola e sócia da Queijaria, Luciana Spina; o chef da Casa Mia, Rodrigo Bizzo; a chef da Trilha Fermentaria, Gabriela Guerriero e a padeira e sócia da Zestzing Padaria Artesanal, Claudia Rezende.

“A expectativa é grande, porque quem faz pizza é bem exigente na hora de comer”, disse Luciana Spina, antes da primeira mordida na pizza número 1. Rodrigo Bizzo estava curioso para conhecer os novos produtos do mercado.

Uma das pizzas avaliadas pelos jurados convidados por Paladar Foto: DANIEL TEIXEIRA

Claro que há de ter sempre alguém a defender escolhas alimentares mais elaboradas. Uma pizza de frigideira feita com massa à base de água, farinha e sal, quem sabe? Ou versões gastronomicamente mais saborosas, com massa de fermentação natural, como faziam nossas avós e, atualmente, pessoas que têm cabeça para se aventurar na cozinha à noitinha, depois do corre de todo dia. Mas, aqui, a missão é outra...

A opinião dos jurados a respeito das pizzas avaliadas foi a de facilitar a vida do público consumidor de pizza congelada na hora de escolher a que oferece o melhor custo-benefício.

Abaixo você confere o ranking das três melhores pizzas e a avaliação geral de todos os produtos testados.

As melhores marcas de pizza de muçarela congelada do supermercado

PRIMEIRO LUGAR – SALLU

SEGUNDO LUGAR – BRÁZ

TERCEIRO LUGAR – SWIFT

Um das pizzas congeladas de mussarela testadas por Paladar Foto: DANIEL TEIXEIRA

As 6 marcas na avaliação dos jurados listadas em ordem alfabética