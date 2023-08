Qual é a melhor geleia de morango?

As geleias de morango mais bem avaliadas foram as mais parecidas com a versão caseira do doce Foto: Tiago Queiroz

Geleia é um doce de preparo relativamente simples, feito basicamente com dois ingredientes: fruta e açúcar. A versão caseira nem sempre é a mais bonita de se ver, mas certamente é a mais saborosa quando preparada com a quantidade de açúcar correta, mantendo em evidência o sabor da fruta.

As versões industrializadas já vêm prontinhas para abrilhantar o café-da-manhã, o lanche da tarde ou receitas como bolos e biscoitos recheados. Algumas pecam pelo excesso de açúcar na receita. Outras garantem a fidelidade ao sabor da fruta. Elas também apresentam consistências que variam de geleias bastante líquidas a versões que lembram uma gelatina. Ideal mesmo é que a geleia seja levemente encorpada, com pedacinhos de fruta e um toque de acidez original de frutas como o morango, sabor escolhido para este teste de Paladar.

No teste foram avaliadas características como sabor, consistência e aparência do produto Foto: Tiago Queiroz

Para a avaliação desta semana, convidamos quatro juradas fãs de geleia. Elas ficaram surpresas com as variações de cores, sabores e aparência. Fizeram parte do time a barista e instrutora de cursos, Midori Martins; a nutricionista e sócia da Confeitaria Dama, Daniela Gorski; a barista e consultora gastronômica Ariela Carvalho e gerente de operações do Coffee Lab, Anete Helena Raposeiras.

“A expectativa era encontrar mais morango nas geleias, a realidade foi mais evidência de açúcar na receita”, diz Daniela Gorski. Já para Anete Raposeiras, alguma geleias tinham bastante sabor de morango, outras quase nenhum.

O time de juradas da vez: a barista Ariela Carvalho, a gerente de operações do Cofffee Lab, Anete Helena Raposeiras, a barista e instrutora de cursos Midori Martins e a nutricionista e sócia da Confeitaria Dama, Daniela Gorski Foto: Tiago Queiroz

A degustação às cegas atiçou ainda a mais a curiosidade das especialistas. “Degustação às cegas é sempre muito interessante, principalmente porque vêm à tona nossas memórias afetivas com relação à comida”, avalia Daniela Gorski. Midori Martins concorda com a máxima e complementa o comentário da parceira de time: “Teste às cegas é muito legal porque não somos influenciadas por rótulos e marcas, colocamos realmente nossos sentidos à prova”, diz Midori Martins.

O que todas buscaram na hora de comparar um produto com o outro é resumido por Ariela Carvalho: “O critério de avaliação foi o gosto mais parecido com a fruta, que me lembrasse um produto caseiro e com certa acidez”. Abaixo você confere as marcas campeãs e a avaliação de todas as marcas em ordem alfabética.

As melhores marcas de geleia de morango

PRIMEIRO LUGAR - DUGA

SEGUNDO LUGAR - FYNBO

TERCEIRO LUGAR – QUEENSBERRY

Paladar avaliou 13 marcas de geleia de morango vendidas nas redes de supermercados Foto: Tiago Queiroz





As 13 marcas na avaliação dos jurados listadas em ordem alfabética

BONNE MAMAN (R$ 39,90, o pote com 370 g) Uma geleia de boa consistência e sabor interessante. Um produto bem doce, mas com uma acidez agradável ao paladar.

CASA MADEIRA (R$ 22,70, o pote com 240 g) A geleia apresentou consistência muito líquida e sabor levemente artificial. A aparência não agradou a maior parte das juradas.

CEPERA (R$ 13,98, o pote com 230 g) O sabor da geleia foi comparado ao do melado de cana e ao açúcar mascavo. A consistência e a aparência do produto também não agradaram muito.

DUGA (R$ 33,20, o pote com 260 g) A campeã da vez agradou demais pelo sabor azedinho, próximo ao da fruta, e adocicada na medida. Foi a geleia que mais se assemelhou à versão caseira do doce.

FYNBO (R$ 28,98, o pote com 285 g) A geleia dona do segundo lugar na avaliação das juradas foi muito bem nos quesistos: sabor, consistência e aparência. Uma geleia “pedaçuda” e saborosa, com acidez na medida ideal.

HERO (R$ 21,98, o pote com 345 g) Um produto de muito boa consistência e sabor ok, sem grandes emoções.

HOMEMADE (R$ 23,50, o pote com 320 g) A geleia ganhou pontos positivos na consistência, considerada muito boa. No sabor não chegou a abalar corações, mas ficou na média.

MONGES (R$ 17, o pote com 310 g) Uma geleia de sabor um pouco artificial e doce em excesso, segundo as juradas. O produto também poderia ter mais sabor de morango e menos de açúcar.

QUEENSBERRY (28,50, o pote com 320 g) Nosso terceiro lugar no ranking foi avaliado como um produto de aparência bonita, brilhante, consistência agradável e ótimo sabor. Uma geleia na medida ideal na opinião das juradas.

RITTER (R$ 20,80, o pote com 310 g) O sabor foi avaliado pelas juradas como um tanto neutro demais e a consistência similar a da gelatina. Acidez baixa e coloração artificial também não agradaram a bancada avaliadora. Os pedacinhos de morango presentes na geleia, no entanto, foram pontos positivos para a marca.

SALLU (R$ 17,09, o pote com 270 g) A geleia foi avaliada como um produto de aparência bonita e brilhante, porém mais doce do que o necessário e um pouco ácida demais. Uma das juradas avaliou o sabor como próximo ao de própolis.

ST. DALFOURT (R$ 39,70, o pote com 284 g) Uma geleia azedinha e doce, agradável ao paladar. As sementes de morango presentes no pote também foram avaliadas postivamente.

VEGA (R$ 19,50, o pote com 420 g) Uma geleia de boa consistência, muito doce e de aparência mediana na opinião das juradas.