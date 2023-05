Qual o melhor tomate pelado para molho?

Os tomates pelados foram colocados à disposição dos jurados em bowls numerados; os tomates estavam fatiados Foto: DANIEL TEIXEIRA

Tomate pelado é, para muita gente, a salvação no corre de todo dia na cozinha. Abre-se a lata, refoga-se ao gosto do freguês. Cinco, dez minutos e tá pronto! O valor, muitas vezes, compensa o investimento. Quase sempre há marcas com preços amistosos no supermercado do bairro. Tem horas em que a latinha de 400g tá cara demais... O parâmetro na hora de escolher uma das muitas marcas disponíveis nas prateleiras dos mercados acaba sendo mesmo o preço. Mas será que todos são iguais? Têm a mesma qualidade ou características que rendem bons molhos?

Paladar convidou um time de cinco especialistas para avaliar 13 marcas de tomate pelado para molho. O cenário da degustação do teste foi a rotisserie Mesa III, da chef Ana Soares – que também colocou sua expertise pra jogo. Entre vasos de ervas frescas e bowls de louça branca, devidamente numerados e preenchidos com cada uma das marcas testadas, o teste foi realizado, como de hábito, às cegas. Os jurados provaram os tomates como eles saem de suas respectivas latas.

Da esq. para a dir., os jurados Felipe Secco Xeder, Ana Soares, Thais Alves Baaga, Luciano Nardelli e Nadia Pizzo na frente da rotisserie Mesa III, cenário do nosso teste da semana Foto: DANIEL TEIXEIRA

Entre uma prova e outra, goles de água e pãezinhos artesanais para limpar o paladar. Foi um teste em que parte dos jurados tinham restrições ao uso de tomate enlatado, parte tinha simpatia por essa opção. Por que não? “Acho interessante o fato de parar para analisar uma ação que fazemos de maneira tão automática no dia-a-dia”, diz Nadia Pizzo, chef executiva do Ráscal. “No teste pude me concentrar para descobrir diferenças de sabores, texturas...”.

O chef Luciano Nardelli, da Carlos Pizza, aponta diferenças sutis entre as marcas, como o grau de acidez. Felipe Xecler, chef de cozinha da QT Pizza, chegou com pouca expectativa ao teste: “Já experimentei alguns tomates de supermercado, tenho uma noção de como eles se comportam e não sinto muita diferença entre um e outro”. Enquanto a chef Ana Soares se mostrou bem aberta com relação ao tomate pelado da lata. “Tem situações em que o tomate de lata é muito bem-vindo”, disse. “Acho que o mais importante é fazer os ajustes necessários para tirar o máximo dessa opção”.

Os jurados puderam servir-se de porções de tomate pelado identificadas por números dispostas sobre a mesa ornamentada com ervas frescas Foto: DANIEL TEIXEIRA

Depois do teste, a chef Thais Alves Baaga, chef de cozinha do Manioca, apontou textura e cor como as principais diferenças entre as marcas: “Algumas marcas apresentaram tomates machucados, outras um tomate mais firme, mais inteiro”.

Abaixo você confere as três marcas campeãs segundo o júri convidado por Paladar e, na sequência, as especificações de cada marca, listadas em ordem alfabética.

As melhores marcas de tomate pelado para molho

PRIMEIRO LUGAR - COSTAZZURRA

SEGUNDO LUGAR - PAGANINI

TERCEIRO LUGAR – LOLITA

As 13 marcas de tomate pelado em lata para molho avaliadas no teste Foto: DANIEL TEIXEIRA

As 13 marcas na avaliação dos jurados listadas em ordem alfabética

COLAVITA (R$ 12,59, lata com 400g) - Bons tomates inteiros e sem pele. Sabor de “lata” presente apontado como ponto negativo no produto. Os tomates de cor mais viva entre os avaliados.

COSTAZZURRA (R$ 10,91, lata com 400g) O campeão do teste Paladar desta semana foi eleito o melhor por unanimidade entre jurados. Tomates com boa consistência, semelhante a de uma pasta de tomates bem encorpada, teor de acidez equilibrado, cor brilhante, sabor intenso e muito próximo ao do tomate in natura.

DIVELLA (R$ 24,76, lata com 400g) Tomate ácido de sabor neutro, com boa textura e caldo encorpado. Alguns jurados destacaram um sabor acentuado de produto enlatado e a falta de dulçor. A cor, vermelho queimado, foi bem avaliada.

LA CAMPAGNOLA (R$ 10,99, lata com 400g) Os tomates enlatados foram classificados como de sabor fresco, próximo ao do tomate in natura. O fato de o caldo ser aguado em excesso e ter uma cor pálida desanimaram os jurados.

LA PASTINA (R$ 11,96, lata com 400g) Alguns jurados acharam o produto saboroso e bem equilibrado na acidez. Outros o avaliaram como de sabor ácido em demasia, aguado e com muita pele.

LOLITA (R$ 8,49, lata com 400g) O terceiro colocado no ranking do nosso teste da semana ganhou pontos nos quesitos sabor e textura, classificada como mais firme em comparação aos demais tomates avaliados. Foi considerado um produto suavemente ácido, bom para o preparo de molhos leves.

MAMMA BIA (R$ 9,93, lata com 400g) O tomate pelado apresentou sabor acentuado da lata e ácido demais. O produto também foi avaliado como maduro demais, quase passado. A aparência não agradou, o tomate veio com muita pele e alguns “machucados”.

MUTTI (R$ 15,31, lata com 400g) Os tomates foram avaliados pelos jurados como de textura pastosa, boa para molhos. Acidez presente e bom sabor. Eles também destacaram a boa qualidade dos tomates enlatados.

PAGANINI (R$ 13,37, lata com 400g) O tomate que ocupa o segundo lugar no ranking do nosso teste foi bastante elogiado pela textura pastosa, mais encorpada, e pelo fato de as frutas manterem a estrutura original na lata. A acidez foi classificada como bem equilibrada. A coloração do produto também agradou bastante.

PETTI (R$ 11,22, lata com 400g) O sabor neutro demais, quase insosso, e desequilibrado na acidez não agradou nosso júri. A textura, porém, foi avaliada como boa.

POMAROLA (R$ 9,61, lata com 400g) Uma boa opção para o preparo de molhos leves e rápidos. Alguns jurados apontaram a falta de acidez e o sabor neutro demais como pontos negativos do produto. O fato de os tomates virem na lata com pontas e pele também não agradou.

RAIOLLA (R$ 10,04, lata com 400g) Tomate de sabor fresco e ácido para alguns, sem sabor e gosto ruim para outros. A textura foi classificada como próxima a de tomate fresco. O fato de o produto vir na lata com muita pele foi considerado ponto negativo pelos jurados.

UNIAGRO (R$ 11,14, lata com 400g) Um tomate pelado caldoso, considerado bastante aguado por parte do júri. A textura dos tomates agradou, assim como o sabor ácido, próximo ao do tomate verde, e o frescor do produto.