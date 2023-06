Nesta semana, foi anunciado o ranking que premia os 50 melhores restaurantes do mundo. Criado pela revista britânica Restaurant, o 50 Best é a bússola que guia curiosos e amantes da gastronomia sobre as casas mais significativas do planeta quando se fala em gastronomia.

Neste ano, o restaurante peruano Central ganhou o título de Melhor Restaurante do Mundo 2023, subindo do segundo lugar conquistado no ranking do ano passado.

O único restaurante brasileiro a figurar essa prestigiosa lista é a Casa do Porco, de Jefferson e Janaína Rueda. Com a revelação dos vencedores, a pergunta que não quer calar é: quanto custa comer nos melhores restaurantes do mundo de 2023? Selecionamos os valores dos oito primeiros colocados.

1° Central

Black Rock, prato servido no menu degustação do restaurante Central Foto: Ken Motohashi I Custom

Principal casa dos chefs Virgilio Martinez e Pia Leon, seus pratos são elaborados com 180 ingredientes - metade deles desconhecidos fora do Peru. O restaurante oferece 4 menus degustação que custam a partir de 1.045 soles peruanos ou aproximadamente R$ 1.374. Batizada de Territorio em Desnível, faz como o próprio nome diz, um passeio pelos sabores de 12 ecossistemas do país. Onde: Av. Pedro de Osma 301, Barranco 15063, Peru. (+51) 1 2428515. 12h45 às 13h45 e 19h às 20h30 (fecha dom.). Reservas pelo site.





2° Disfrutar (Barcelona, Espanha)

O Disfrutar é o restaurante comandado pelos chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas. O trio - que se conheceu no El Bulli, de Ferrán Adriá subiu uma posição no ranking deste ano. O menu degustação mais famoso da casa é o Classic, composto por pratos que já se tornaram clássicos na casa. Quem quiser provar, terá de desembolsar 255 euros ou perto de R$ 1334 e ter paciência: as reservas para este ano estão todas fechadas e a agenda tem vagas apenas a partir de janeiro de 2024. Onde: C. de Villarroel 163, 08036 Barcelona. De seg. a sexta, das 13h às 15h e das 20h àa 0h. Tel.: +34 933 486 896. Reservas pelo site.





3° Diverxo (Madri, Espanha)

Como diz o site do restaurante, o menu do Diverxo é “uma viagem pelo mundo hedonista, ganancioso e criativo de Dabiz Muñoz. Cozinha de vanguarda onde tudo é possível.” Chamado de Cozinha dos Porcos Voadores, o menu degustação de influências asiáticas tem 12 pratos, composto por Tapas de polvo assado com essência de jamón, Mochi com doce de leite à moda tailandesa com limão e um Yakisoba de pepino do mar. Valor: 365 euros (aproximadamente R$ 1908,96). Onde: NH Eurobuilding, C. del Padre Damián, 23, 28036, Madri. De qua. a sábado das 13h às 17:30 e das 19:30 às 2:30. Tel.: +34915700766. Reservas feitas pelo site.

4° Asador Etxebarri (Atxondo, Espanha)

Como prova de que a Espanha domina quando se fala gastronomia, o espanhol Asador Etxebarri fica em uma vila basca entre Bilbao e San Sebastian. Fãs de gastronomia viajam apenas para experimentar as criações do chef Victor Arguinzoniz. Na grelha, ele transforma ingredientes como carne, anchova, camarões e até leite, em pratos inesquecíveis que não passam pela cozinha vegetariana. O preço desse verdadeiro festival (que tem 14 tempos e não contempla pratos vegetarianos) é de 264 euros (aproximadamente R$ 1380,72). Onde: San Juan Plaza, 1, 48291 Axpe. Todos os dias, a partir das 13h30. Fechado para feriados de 24 de dezembro a 10 de janeiro e todo o mês de agosto. Tel.:+34 946 58 30 42. Reservas feitas pelo site.

Pesto multiesférico, enguia defumada e pistache: prato servido no restaurante Disfrutar, eleito o segundo melhor restaurante do mundo em 2023 Foto: Reprodução Instagram ICustom Credit

5° Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

Um pedaço de bacalhau com ‘plástico’ comestível para alertar para a poluição dos oceanos ou uma barra de chocolate em forma de caixão para lembrar a exploração do trabalho infantil nessa indústria são só alguns exemplos da “gastronômica holística” praticada pelo chef Rasmus Munk. Seu menu degustação Alchemist Experience tem cerca de 50 pratos e duração de quatro a seis horas. Tamanha experiência tem seu preço: 4900 coroas dinamarquesas ou R$ 3439.Onde: Refshalevej 173C, 1432 Copenhague. Ter. a sábado, das 17h às 2h.Reservas pelo site.





6° Maido (Lima, Peru)

Mais um representante sulamericano, Maido (‘bem-vindo’ em japonês), é a saudação que a equipe faz a todos os comensais que entram neste restaurante que exalta a cozinha japonesa com ingredientes peruanos. Além dos pratos à la carte - que mudam de acordo com as estações do ano - o menu degustação tem de dez a 14 pratos que vão de Niguiris a Tiraditos, entre outros. Valor: 875 soles peruanos por pessoa, aproximadamente R$ 1154. Onde: Seg.a sábado, das 13h às 21h. Tel.: +51 (01) 313-5100. Reservas pelo site https://maido.mesa247.pe/reservas/maido





Continua após a publicidade

7° Lido 84 (Gardone Riviera, Itália)

Comandado pelos irmãos Riccardo e Giancarlo Camanini, o Lido 84 estreou na lista dos 50 Best em 2021 já na 15ª posição. Considerado pela crítica uma verdadeira obra prima da cozinha italiana oferece duas opções de menu degustação. O mais curto, com sete cursos, custa a partir de € 130 ou aproximadamente R$ 679. Onde: Corso Zanardelli 196, 25083 Gardone Riviera, Itália. Qui. a seg. 12h30/14h30 e 19h30/22h30; ter. e qua. fechado. Tel.: (+39) 0365 20019. Reservas pelo site.





8° Atomix (Nova York, Estados Unidos)

Em clara ascensão, o Atomix subiu nada menos que 25 posições no ranking desde o ano passado, figurando hoje entre os top 10 do mundo. A fórmula do sucesso parece ser o menu ( $375 por pessoa, aproximadamente R$ 1790), que tem pratos que abusam de técnicas clássicas e de fermentação, servidos em um balcão de apenas 14 lugares próximo a uma área da cidade conhecida como Koreatown. Onde: 104 E. 30th St., Nova York. Tel.: Reservas (atualmente todas esgotadas) podem ser feitas pelo site mediante disponibilidade.