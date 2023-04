Sabe quando você tem uma receita incrível mas sente falta de levar à mesa de um jeito mais incrementado, saboroso e que ainda faça vista aos seus convidados? Nessas horas, um bom azeite pode ser uma solução simples para finalizar e que traz resultados não só no visual, mas também no sabor.

Mas não estamos falando de qualquer azeite e sim os azeites aromatizados, que você mesmo pode fazer em casa usando ervas, temperos e até frutas e que vão bem acompanhando várias preparações como saladas, sobremesas e os peixes da Páscoa. Inclusive, eles podem dar aquele up na sua receita de Bacalhau, além de deixar o prato mais bonito.

A chef Carla Pernambuco, do restaurante Carlota, ensina como preparar três receitas: Azeite de Manjericão e Salsa, Azeite de Páprica e Azeite de Laranja Kinkan.







QUAL O MELHOR AZEITE?

“Para fazer um bom azeite aromatizado, não é necessário usar um azeite premium. Os mais comuns, azeite extravirgem ou virgem que encontramos no supermercado funcionam superbem nessas preparações. O importante é que ele seja puro e não aqueles compostos com óleo de soja”, ensina a chef. “O poder do azeite é que ele é um ingrediente simples, que traz para a mesa sabor de um jeito meio rústico que acaba sendo sofisticado.

COMO FAZER?

O método usado por Carla é por infusão, ou seja, o azeite é aquecido - sem ferver - e a seguir adiciona-se o ingrediente principal, que deve descansar por um período”, explica a chef. “Depois, basta bater com um mixer ou, no caso de frutas como figo seco, ele não deve ser batido, mas usado como uma compota e temperar saladas, por exemplo.”





COMO UTILIZAR

É preciso lembrar que os azeites aromatizados são usados para finalizar suas criações. “Quando você usa esse tipo de azeite, é preciso cuidado na hora de usar, pois a ideia é que o sabor do não invada o prato”, ensina.





SOFISTICADO

Como explica a chef, o azeite realça preparações e, de quebra, aromatiza o prato, além de deixá-lo mais bonito. “Pingar um azeite de coentro sobre o leite de coco fica super lindo. Para a Páscoa, o azeite de manjericão ou de páprica são perfeitos para dar um acabamento chique e saboroso”, ensina. “As combinações são inúmeras e depois que você prepara um deles, é uma viagem sem volta.”





QUAIS INGREDIENTES USAR?

Você pode usar desde ervas frescas como manjericão a temperos secos como páprica e açafrão e frutas frescas, como figo, limão siciliano ou laranja, revela. Abaixo, uma lista para facilitar e se inspirar a preparar seu próprio azeite:

Frescos: Limão siciliano, laranja, tangerina, pimenta dedo de moça, alecrim, tomilho, hortelã, manjericão, orégano, louro, alho

Secos: Pimenta-do-reino preta em grão, coentro em grão, cominho em grão, canela em pau, cravo, cardamomo, páprica, cúrcuma, zaatar, sumac

Frutas secas: Uva passa, tâmaras, figo seco, damascos

Veja abaixo, três receitas de Azeites Aromatizados que podem turbinar seu almoço de Páscoa.





Azeite de Manjericão incrementa o peixe da Páscoa





Camarão com Azeite de Páprica

Azeite de Laranja Kinkan