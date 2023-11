3 dicas essenciais para combinar massas com molhos, segundo especialistas em gastronomia italiana

Apesar de ser tentadora, uma macarronada nem sempre é preparada com a combinação correta. De acordo com especialistas em gastronomia italiana, diferentes tipos de massa são adequados para variados molhos e ocasiões específicas.

Um dos erros mais frequentes é exatamente essa falta de combinação adequada. Espaguete, penne e farfalle, que são adorados pelos brasileiros, geralmente são preparados com o molho de escolha do cozinheiro, seja ele à base de tomates frescos, carne ou creme de leite, sem muita consideração pelo conjunto. Além disso, são servidos em refeições e eventos que, de certa forma, não se harmonizam bem com esses pratos.

Imagine preparar um prato robusto como espaguete com ragu de costela para um encontro romântico em casa. Apesar de ser delicioso, essa escolha pesada pode deixar seu parceiro(a) desconfortável, prejudicando a leveza e a relaxamento do momento.

O restaurateur Léo Marigo, do Daje Roma, destaca a importância da combinação molho-massa para realçar a sutileza das massas. Ele sugere usar massas curtas furadas, como penne e paccheri, para molhos leves como pomodoro, devido às cavidades que retêm melhor o molho.

