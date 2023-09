3 passos para degustar cachaça como um profissional

Quando alguém vai experimentar uma dose de cachaça, é natural que a pessoa faça um processo parecido com o do vinho. Mas, apesar das semelhanças, as degustações precisam levar em conta aspectos diferentes. E é só seguindo esse procedimento corretamente, que é possível avaliar a qualidade da bebida. Para entender se é realmente boa, siga os passos a seguir e confira mais detalhes na matéria do Paladar.

Análise visual

O ideal é não esquentar a cachaça com as mãos, por isso, pode ser indicada tomar em uma taça. Depois de servir, coloque a cachaça contra uma superfície branca e avalie sua coloração e se há qualquer tipo de sujeira na bebida, uma vez que a presença de sujidade pode indicar que a cachaça não foi bem armazenada.

Análise olfativa

Diferente do vinho, não é para colocar todo o nariz na taça. É importante prestar atenção nos aromas que vão surgindo: começa com o da cana-de-açúcar, trazendo um aroma adocicado, e depois surgem outros compostos.

Análise gustativa

Enquanto o vinho deve passear na boca, para que a pessoa capture todos os sabores, a cachaça deve ser apreciada aos poucos. Como a cachaça tem alto teor alcóolico, se hidrate entre um gole e outro. Isso ajuda não só a limpar o paladar, mas também a evitar problemas com a bebida.

