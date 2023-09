Como degustar cachaça para saber se a bebida é realmente boa

Quando alguém vai experimentar uma dose de cachaça, é natural que a pessoa faça um processo parecido com o do vinho. No entanto, apesar de algumas semelhanças, as degustações possuem diferenças consideráveis que precisam ser levadas em conta. Afinal, só seguindo o procedimento correto é possível avaliar, de fato, a qualidade da bebida.

Pra começar, prepare o momento de tomar a bebida. Leia o rótulo da cachaça e entenda qual é o tipo da bebida: consulte a graduação alcóolica, se é de um produtor legalizado e registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e, enfim, qual o tipo da cachaça -- se é branca, sem qualquer tipo de envelhecimento, ou se passou por barris de madeira.

Como fazer a análise visual da cachaça

Isso tudo vai te dar as bases para o primeiro passo na degustação: a análise visual da cachaça. Neste ponto, é melhor ter a cachaça em uma taça específica para a bebida ao invés do copo. Assim, você consegue segurar a pequena taça pela base ou pela haste, sem esquentar a bebida com as mãos. Isso é essencial para ter a bebida na temperatura correta.

Assim, coloque a cachaça contra uma superfície branca e avalie sua coloração e se há qualquer tipo de sujeirinha na bebida. “A presença de sujidade pode indicar que a cachaça não foi bem armazenada”, indica a especialista Aline Bortoletto, em viagem de Paladar em Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, visitando produtores da bebida na região.

Na prática: repórter de Paladar analisando a coloração de uma cachaça Foto: Leonardo Bril Ramos

Depois, para finalizar o primeiro passo, gire a bebida na taça e observe as lágrimas que se formam na parede do vidro: a cachaça precisa escorrer lentamente, como se fossem lágrimas caindo de forma dramática. “A cachaça precisa ter certa densidade”, diz Aline.

É, sem dúvidas, o processo mais fácil: o rótulo ajuda e é simples perceber esses aspectos, ainda mais quando se toma a cachaça em uma taça correta.

Como fazer a análise olfativa da cachaça

Após o primeiro contato visual com a cachaça, chegou a hora de fazer o texto olfativo. Diferente do vinho, não é para colocar todo o nariz na taça. “Deixe a taça uns dois dedos longe de seu nariz e dê duas ou três respiradas, nessa distância, para sentir o aroma da cachaça”, explica o professor Cláudio Tibério Gil, do Senac, também durante a viagem.

Não é um processo fácil -- talvez seja o mais difícil de todos os três, já que a cachaça geralmente tem um forte odor de álcool e afasta aqueles iniciantes. No entanto, preste atenção nos aromas que vão surgindo: começa com o da cana-de-açúcar, trazendo um aroma adocicado, e depois surgem outros compostos. É normal, por exemplo, sentir aroma de produtos que conversem com o barril em que uma cachaça foi envelhecida, por exemplo.

Algumas das cachaças degustadas durante a viagem de Paladar Foto: Leonardo Bril Ramos

Além disso, se atente para aquela cachaça com odor forte demais, que lembra acetona ou até álcool em gel: isso indica que aquela bebida não é boa e que não foi bem produzida.

Como fazer a análise gustativa da cachaça

Chegamos na parte que todos esperavam: a análise da cachaça no paladar. Enquanto o vinho deve passear na boca, para que a pessoa capture todos os sabores, a cachaça deve ser apreciada aos poucos. “Tome um gole pequeno e deixe a bebida descansar na língua, até salivar”, explica Aline. Aí sim você, aos poucos, vai se acostumar com a bebida e encontrar, entre um gole e outro, os sabores escondidos no preparo dessa bebida.

Só fica o alerta: como a cachaça tem alto teor alcóolico, se hidrate entre um gole e outro. Isso ajuda não só a limpar o paladar, mas também a evitar problemas com a bebida.

*Repórter viajou a convite do Senac Águas de S. Pedro.