3 restaurantes coreanos para você experimentar no bairro da Aclimação

Nem só de kimchi se vive a gastronomia coreana. Pratos como bibimbap, gogigui e corn dog ganharam espaço em São Paulo. Restaurantes típicos conquistaram visibilidade, dos mais tradicionais até os sofisticados.

O bairro da Aclimação é conhecido pelo parque de mesmo nome e por abrigar alguns dos melhores restaurantes de comida coreana na cidade. Confira 3 endereços para adentrar na gastronomia coreana. A lista completa foi publicada antes no Estadão, em reportagem de Matheus Mans.

Bicol

Entre a Liberdade e a Aclimação está o Bicol, e é a pedida perfeita para quem quer experimentar o tradicional churrasco coreano. A carne chega crua na mesa e o cliente que vai grelhando, a panela fica no centro da mesa.

Moah

Ainda nos churrasco, mas agora em um ambiente mais sofisticado, o Moah é a escolha certa. Não pule as entradas, peça a porção de ojinhobokum, lula e vegetais refogados ao molho picante, acompanhado de arroz ou o tradicional guioza.

Re Un De

Por fim, o Re Un De é um dos mais tradicionais da região. Com uma família de coreanos à frente, a casa serve também churrasco. O diferencial, além da comida deliciosa, está no ambiente. São opções abertas ou salas individuais, para comemorar com família ou amigos.

Camarão com gochujang Foto: Renata Carlini

O gochujang é uma pasta de pimenta coreana. Feito a base de pimenta malagueta fermentada, soja, arroz glutinoso, sal e açúcar, o gochujang saiu das cozinhas coreanas e ganhou o mundo. É sim picante, mas também apresenta um fundo de sabor adocicado.

Ele é muito versátil. Pode ser a base de um molho, como é o caso dessa receita, ou só entrar como um toque especial no arroz, molho de tomate, marinada de carnes e até no feijão. Confira esse preparo com camarão e tomate cereja, publicado na coluna “Prato do Dia”, de Patrícia Ferraz, no Estadão.