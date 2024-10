Um restaurante na Inglaterra criou uma promoção inusitada e prometeu comida grátis todos os dias para os clientes que tatuarem o logotipo do estabelecimento.

A ideia surgiu como uma brincadeira do dono, Sebastian Coman, que anunciou que ofereceria os itens do cardápio de forma gratuita a quem tivesse na pele o nome do Chip&Go, que fica em Bolton, Grande Manchester. Agora, duas pessoas já fizeram uma tatuagem do logotipo e poderão desfrutar dos benefícios, segundo o Pacific Daily News.

Clientes fiéis

Sebastian abriu o restaurante de batatas fritas há dois anos e diz que há pessoas que voltam todos os dias e elogiam a comida. “Eu disse que se eles estão gostando tanto, então vamos ver até onde irão, e foi daí que surgiu a ideia da tatuagem”, contou à SWNS. “Comecei a receber mensagens sobre qual tamanho de tatuagem fazer e onde fazê-la.”

Segundo o proprietário, existem apenas cinco oportunidades para os clientes fazerem a tatuagem, mas elas podem ser de qualquer tamanho ou em qualquer parte do corpo.

Logotipo tatuado e comida grátis

O cliente fiel Kevin Taylor, de 49 anos, visita o estabelecimento toda semana há dois anos e tem como refeição favorita o especial de fajita de frango com batatas fritas.

Ele decidiu fazer uma tatuagem do logotipo no antebraço porque calculou que economizaria cerca de 316 libras por ano, agora que ganharia a refeição gratuita. A tatuagem custou 60 libras, então valeu a pena na opinião dele.

Preço e cardápio

Ainda de acordo com o dono do restaurante, os clientes vão receber uma refeição do Chip&Go todos os dias e poderão escolher qualquer prato do menu principal. Além disso, se os preços subirem, eles não serão afetados.

Sebastian declarou que espera abrir uma nova loja no próximo ano e que os frequentadores assíduos e tatuados também terão comida grátis lá. “Eles ganharão uma refeição de graça em qualquer lugar que formos.”