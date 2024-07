3 tipos de churrascos além do brasileiro que você precisa conhecer

Uma das comidas mais populares em todo o mundo, o churrasco pode ser feito de várias formas e cada país costuma ter a sua maneira tradicional de preparar as carnes, conforme destaca a CNN Travel.

Apesar de o churrasco brasileiro ser uma delícia e um dos melhores do mundo, como lista o TasteAtlas, há muitos outros estilos que valem a pena conhecer. Confira, a seguir, três maneiras de assar carne além do tradicional churrasco do Brasil:

Braai (África do Sul)

O braai é um churrasco sul-africano e o principal costume culinário da África do Sul. Costuma ser servido durante reunião entre amigos e familiares, com cortes suculentos e grelhados de bife, salsicha e sosaties (espetos) de frango.

Asado (Argentina)

Muito popular pelas carnes bovinas, a Argentina é conhecida pelo seu churrasco em todo o mundo, possuindo uma variedade de carnes e cortes que podem ser experimentados em qualquer reunião. À CNN Travel, o argentino Guillermo Pernot, chef-parceiro do Cuba Libre Restaurant & Rum Bar, indicou que para ter um bom asado, as melhores opções são linguiça doce de porco e carne bovina, moelas, tripas de coxa e morcelas.

Yaiktori (Japão)

Um dos pratos favoritos no Japão, o Yakitori consiste em cubos de frango montados em espetos de bambu e cozidos sobre uma camada de carvão. Há variações do yakitori: tiras de pele de frango compõem o “towikawa” e o “negima” consiste em carne de coxa com alho-poró.

Com o tempo, a sua definição também se expandiu para incluir qualquer alimento grelhado e espetado, incluindo vegetais, frutos do mar, carne de porco e carne bovina.

Como fazer o churrasco brasileiro perfeito?

Preparar um churrasco pode ser simples para churrasqueiros experientes, mas para quem não está acostumado, é interessante aprender algumas técnicas. Para este segundo caso, o Paladar tem um guia, que ensina a preparar carnes, montar churrasqueira, mexer com o fogo de forma segura, entre outros aspectos. Confira o ‘Manual completo do churrasco perfeito’ aqui.